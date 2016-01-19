1. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAMU SPOTU FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ VE GÖSTERİMİ AKM’DE YAPILDI

BAŞBAKAN KALYONCU: “KONUYA ÖNEMLE EĞİLMEYE DEVEM EDECEĞİZ VE MÜFREDATA ALINMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

KARAOKÇU: “ATTIĞIMIZ ADIMLARIN BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETTİĞİNİ BİLİYORUZ”

“Dur Deme Zamanı” sloganıyla düzenlenen 1. Uyuşturucuyla Mücadele Kamu Spotu Film Yarışması’nın ödül töreni ve ödüle layık görülen filmlerin gösterimi yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün akşam 19.00’daki ödül törenine Başbakan Ömer Kalyoncu da katıldı.

LTB Orkestrası’nın müzik dinletisi ve konuşmaların ardından, ödül alan filmler açıklanarak filmler gösterildi.

İlk kez düzenlenen yarışmada jüri ilk üçe girecek nitelikte film olmadığına karar verirken, yarışmada 3 özel ödül dağıtıldı.

Yarışmada mansiyon ödülü Vasfi Çiftçioğlu’na, ana sponsor Telsim özel ödülü Tolga Özdemir’e, jüri özel ödülüyse Ömer Dişbudak’a verildi.

KARAOKÇU: “UYUŞTURUCU TACİRLERİ ÇOCUKLARI ZEHİRLİYOR”

Ödül töreninde konuşan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucuyla mücadelenin bilgi, sevgi ve özveri gerektirdiğini, uyuşturucu tacirlerinin çocukları zehirlediğini anlattı.

Toplumsal duyarlılığı yükseltmenin gerekli olduğunu kaydeden Karaokçu, kısa film yarışmasıyla bugün bir adım daha atılarak, fırtınada bir dalganın daha saf dışı bırakıldığını, fakat atılan bu adımların birilerini rahatsız ettiğini bildiklerini söyledi.

Komisyon çalışmalarının, okul ve üniversitelere de taşınarak genişletilmesi gerektiğini ifade eden Karaokçu, yarışmaya özen gösterip katılanlara, yarışmaya destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Karaokçu, komisyon çalışmalarına destek veren kişi ve kurumların sayısının artmasının sevindirici olduğunu kaydederek 5 bin öğrenci ve aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Hasan Karaokçu, Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve yarışmanın düzenlenmesine katkıda bulunan tüm kuruluş ve kişilere teşekkür etti.

HAZER: “TİTİZLİKLE VE TOPLUMSAL DUYARLILIKLA KARAR VERDİK”

Yarışma Jürisinin Başkanı Sanatçı Ertaç Hazer, ilk kez düzenlenen yarışmada değerlendirme yapmakla büyük sorumluluk aldıklarını, titizlikle ve toplumsal duyarlılığı da göz önünde bulundurarak karar verdiklerini söyledi.

Hazer, ilk 3’e girecek nitelikte film bulamadıklarını ancak teşvik niteliğinde 3 eseri ödüllendirdiklerini ve Komisyon’a bu üç esere 500’er TL ödül verilmesi teklifini yaptıklarını anlattı.

Jüri olarak, böylesi yarışmaların artmasının toplumsal duyarlılığa katkı yapacağını düşündüklerini kaydeden Hazer, komisyonun benzer çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

TANPINAR: “ÇOCUKLARIMIZI ADETA BİR MAYIN TARLASINA SALIYORUZ…”

Yarışmanın Ana Sponsoru KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, son derece önemli bir etkinliğin gerçekleşmekte olduğunu fakat uyuşturucu konusunun toplumda ne kadar ciddiyetle ele alındığından emin olamadığını söyledi.

Farkındalığa ve duyarlılığa sahip olmanın ve hissetmenin gerekliliğine işaret eden Tanpınar, “Çocuklarımızı her gün adeta bir mayın tarlasına salıyoruz ve bu tehlikenin bize bulaşmayacağını umut ederek yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Tanpınar, KKTC’de uyuşturucu konusunda bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, Telsim’in bugün ve gelecekte çocukları ve gençleri bu ve benzer sosyal risklerden uzak tutmak için burada olacağını söyledi.

Yarışmanın ikincisi düzenlendiğinde birbirinden güzel eserlere ödül vermeyi istediklerini kaydeden Tanpınar, söz konusu farkındalığı artırma bilincine ulaşılmasını da diledi.

KALYONCU: “MÜCADELE TOPLUMSAL HAREKETE DÖNÜŞMELİ”

Başbakan Ömer Kalyoncu ise Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun ülkede önemli bir görevi üstlendiğini ifade ederek, günümüz dünyasının bireyleri sağlıklı bir ruhsal ortamda tutamadığını ve bu durumun kişileri, kolay para kazanmayı hedefleyenlerin hedefi haline getirdiğini söyledi.

Yakalanan uyuşturucu kullanıcılarının sayısının bu işin ticaretini yapanlardan fazla olduğunun altını çizen Başbakan, uyuşturucuyla mücadelenin toplumsal bir harekete dönüşmesinin zorunlu olduğunu, basit bir mücadele yöntemiyle uyuşturucuyla baş etmenin mümkün olamayacağını vurguladı.

Başbakan Kalyoncu, kadın-erkek eşitliği ve bunun getirdiği ekonomik özgürlüklerin, boşanma sayısında bir artışa neden olduğunu, bunun sonucu zor durumlarda kalan çocuk ve gençlerin böylesi tuzaklara düşme riskinin arttığını kaydederek, konuya önemle eğilmeye devam edeceklerini, okullarda müfredata alınması için çalışacaklarını belirtti.

Ömer Kalyoncu, bu mücadeleyi verecek örgütleri desteklemeye devam edeceklerini de belirterek, katkıda bulunan ve bulunacaklara teşekkür etti.

Başbakan Kalyoncu’nun konuşmasının ardından yarışmanın düzenlenmesine katkıda bulunan kurum ve kişilere ve jüriye teşekkür plaketleri dağıtıldı.

Ardından Vasfi Çiftçioğlu’na mansiyon ödülü CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları tarafından; Telsim Özel Ödülü Tolga Özdemir’e KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar tarafından, Jüri Özel Ödülü de Ömer Dişbudak’a Başbakan Ömer Kalyoncu tarafından takdim edildi.

Etkinlik kokteylle son buldu.