Dur Dedik Durmadı... Kurşunladık...

Ege'de Yunan sahil güvenlik botları tarafından Türk bandralı kuru yük gemisine ateş açılmasının ardından Yunanistan'dan iki farklı açıklama geldi. Yunan Dışişleri kaynaklarına göre, Türk gemisi uyuşturucu taşıyordu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD kaynaklı "Türk gemisi uyuşturucu taşıyor" ihbar sonrası kuru yük gemisinde arama yapılmak istendiği belirtildi.

Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada da kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin ihbarda bulunduğu, bunun üzerine harekete geçildiği ifade edildi.

Gemi olayın ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. Marmaris emniyeti tarafından gemide narkotik köpeğiyle yapılan aramada uyuşturucu bulunmadı.

Türk bandıralı "M/V ACT" isimli kuru yük gemisine Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmış, toplam 16 merminin isabet ettiği gemi, Türk karasularına geçmişti.

Geminin kaptanı Türk basınına yaptığı açıklamada gemiye 16 merminin isabet ettiğini söylemişti.

İskenderun'dan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götürdüğü belirtilen 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki kuru yük gemisinin durdurulmak istendiği sırada Yunanistan'ın Rodos Adası'na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda olduğu belirtilmişti.