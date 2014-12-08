Dünyayı Geziyorum - Kıbrıs

Özlem Tunca’nın sunumuyla ekrana gelen Dünyayı Geziyorum, dünyanın dört bir köşesini dolaşarak farklı kültürler, ilginç yaşam tarzları, benzersiz manzaralar ve her ülkenin kendine has yemek alışkanlıklarını ekrana taşıyor. Dünyayı Geziyorum bu bölüm yavru vatan Kıbrıs’ın güzelliklerini ekrana getirdi. Girne sokaklarını keşfe çıkan Özlem Tunca, Girne halkıyla ilginç sohbetler gerçekleştirdi. Kıbrıs’ın meşhur hellim peynirinin yapılışını yerinde gören Özlem Tunca ve ailesi izleyicileri için bu lezzetin tadına baktı. Tarihi mekanlar, hanlar, hamamlar ve çok özel diyaloglar bu hafta Dünyayı Geziyorum’da yer aldı.









