Dünyanın En Çok Kazandıran Meslekleri

Daha çok maaş mı istiyorsunuz? O zaman mesleğinizi seçerken i bir kez daha düşünün. ABD'de yapılan bir istatistikle geçtiğimiz yılın en iyi kazanıdıran meslekleri sıralanmış.
- Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 120.640 Dolar
- Mühendislik Yöneticileri Yıllık Kazancı 122.810 Dolar
- Diş Protez Uzmanı Yıllık Kazancı 125.400 Dolar
- Doğa Bilimleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 127.000 Dolar
- Avukat Yıllık Kazancı 129.020 Dolar
- Ayak ve Bilek Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 131.730 Dolar
- Diş Doktoru Yıllık Kazancı 153.570 Dolar
- Çocuk Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 161.410 Dolar
- Psikiyatrist Yıllık Kazancı 163.660 Dolar
- İcra Kurulu Başkanı Yıllık Kazancı 167.280 Dolar
- Cerrah Yıllık Kazancı 173.860 Dolar
- İş Hastalıkları Uzmanı Yıllık Kazancı 183.990 Dolar
- Jinekolog ve Obstetrisyen Yıllık Kazancı 204.470 Dolar
- Ortodontist ve Ağız Cerrahı Yıllık Kazancı 206.190 Dolar
- Anestezi Uzmanı Yıllık Kazancı 211.750 Dolar
- Acil Cerrahi Doktoru Yıllık Kazancı 219.770 Dolar
Son Güncelleme: 27.10.2011 13:11