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Dünyanın En Çok Kazandıran Meslekleri

Meslek seçimi yaparken, yıllık gelirinizin ne kadar olacağını da hesaba katıyor musunuz?

Dünyanın En Çok Kazandıran Meslekleri

Meslek seçimi yaparken, yıllık gelirinizin ne kadar olacağını da hesaba katıyor musunuz?

27 Ekim 2011 Perşembe 13:11
Dünyanın En Çok Kazandıran Meslekleri
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Daha çok maaş mı istiyorsunuz? O zaman mesleğinizi seçerken i bir kez daha düşünün. ABD'de yapılan bir istatistikle geçtiğimiz yılın en iyi kazanıdıran meslekleri sıralanmış.

  • Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 120.640 Dolar
  • Mühendislik Yöneticileri Yıllık Kazancı 122.810 Dolar
  • Diş Protez Uzmanı Yıllık Kazancı 125.400 Dolar
  • Doğa Bilimleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 127.000 Dolar
  • Avukat Yıllık Kazancı 129.020 Dolar
  • Ayak ve Bilek Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 131.730 Dolar
  • Diş Doktoru Yıllık Kazancı 153.570 Dolar
  • Çocuk Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 161.410 Dolar
  • Psikiyatrist Yıllık Kazancı 163.660 Dolar
  • İcra Kurulu Başkanı Yıllık Kazancı 167.280 Dolar
  • Cerrah Yıllık Kazancı 173.860 Dolar
  • İş Hastalıkları Uzmanı Yıllık Kazancı 183.990 Dolar
  • Jinekolog ve Obstetrisyen Yıllık Kazancı 204.470 Dolar
  • Ortodontist ve Ağız Cerrahı Yıllık Kazancı 206.190 Dolar
  • Anestezi Uzmanı Yıllık Kazancı 211.750 Dolar
  • Acil Cerrahi Doktoru Yıllık Kazancı 219.770 Dolar

 

Son Güncelleme: 27.10.2011 13:11
Anahtar Kelimeler:
DolarDoktorUzmanMeslekKazanç
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