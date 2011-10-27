Dünyanın En Çok Kazandıran Meslekleri

Daha çok maaş mı istiyorsunuz? O zaman mesleğinizi seçerken i bir kez daha düşünün. ABD'de yapılan bir istatistikle geçtiğimiz yılın en iyi kazanıdıran meslekleri sıralanmış.

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 120.640 Dolar

Mühendislik Yöneticileri Yıllık Kazancı 122.810 Dolar

Dolar Diş Protez Uzman ı Yıllık Kazancı 125.400 Dolar

ı Yıllık Kazancı Dolar Doğa Bilimleri Yöneticileri Yıllık Kazancı 127.000 Dolar

Dolar Avukat Yıllık Kazancı 129.020 Dolar

Dolar Ayak ve Bilek Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 131.730 Dolar

Dolar Diş Doktor u Yıllık Kazancı 153.570 Dolar

u Yıllık Kazancı Dolar Çocuk Sağlığı Uzmanı Yıllık Kazancı 161.410 Dolar

Dolar Psikiyatrist Yıllık Kazancı 163.660 Dolar

Dolar İcra Kurulu Başkanı Yıllık Kazancı 167.280 Dolar

Dolar Cerrah Yıllık Kazancı 173.860 Dolar

Dolar İş Hastalıkları Uzmanı Yıllık Kazancı 183.990 Dolar

Dolar Jinekolog ve Obstetrisyen Yıllık Kazancı 204.470 Dolar

Dolar Ortodontist ve Ağız Cerrahı Yıllık Kazancı 206.190 Dolar

Dolar Anestezi Uzmanı Yıllık Kazancı 211.750 Dolar

Dolar Acil Cerrahi Doktoru Yıllık Kazancı 219.770 Dolar