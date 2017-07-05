Dünyadan Haber Başlıkları

GÜNEY AFRİKA’DAKİ YANGINDA 7 KİŞİ ÖLÜ

BULGARİSTAN'DAKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI ...YARALILARIN 10’UNUN DURUMU AĞIR

KÜBA AÇIKLARINDA ASLAN BALIĞI, USKUMRU SÜRÜSÜ VE ÇOK SAYIDA YOSUN VE SÜNGER ÇEŞİDİ BULUNDU

KOLOMB ÖNCESİ DÖNEMİN EN ÖNEMLİ KENTLERİNDEN TEOTİHUACAN'DA BİR YERALTI TÜNELİ DAHA BULUNDU

Güney Afrika’nın en kalabalık kenti Johannesburg'da çıkan yangında 7 kişi öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, belirlenemeyen bir nedenden dolayı şehir merkezinde bulunan Cape York binasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, ölenlerden birinin yanan binadan atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Johannesburg Acil Müdahale Servisi Sözcüsü Nana Radebe ise söndürme çalışmalarının ardından hasarın boyutunun ortaya çıkacağını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin, yapılacak soruşturma sonrasında belli olacağı kaydedildi.

BULGARİSTAN'DAKİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 26 KİŞİ YARALANDI

Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında, E-5 Uluslararası Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bulgar polisi, sabah erken saatlerde Sofya'ya 40 kilometre uzaklıktaki İhtiman bölgesinde, yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Kazada 26 kişi yaralanırken, bunlardan 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın, bölgede etkili olan sis ve yol kenarındaki çöplükte çıkan yangından yükselen duman nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

KÜBA AÇIKLARINDA ASLAN BALIĞI, USKUMRU SÜRÜSÜ VE ÇOK SAYIDA YOSUN VE SÜNGER ÇEŞİDİ BULUNDU

ABD ve Kübalı bilimadamları, Küba açıklarında mercan resiflerini keşfetmeye yönelik yaptıkları araştırmada, son yıllarda artarak denizleri tehdit eden çok sayıda istilacı aslan balığı, önemli ticari değere sahip bir uskumru sürüsü ve çok sayıda yosun ve sünger çeşidi bulduklarını duyurdu.

Havana Üniversitesi Deniz Araştırmaları Merkezi'nden Patricia Gonzalez, araştırmaya ilişkin "Özellikle yosun ve süngerlerde inanılmaz miktarda çeşitlilik bulduk. Kayalıklar da inanılmaz derecede sağlıklıydı. En etkileyici sonuçlar yaygın mercan örtüsünün bazı durumlarda yüzde 70-80 oranında artmasıyla ilgili." diye konuştu.

Bilim adamları, çalışmaların iki yıl önce, o dönemki ABD Başkanı Barack Obama ve Kübalı mevkidaşı Raul Castro'nun Havana ve Washington arasındaki diplomatik ilişkileri iyileştirmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti.

Yürütülen çalışmalar 2015 yılında ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, ABD Ulusal Park Servisi ile Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı arasında imzalanan anlaşmanın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında, 60 metre derinlikteki mercan kayalıkları, özel ekipmanlarla tekne üzerinden gözlemlendi.

Bilim adamları, bu tür ortak çalışmaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın başta Küba olmak üzere komünist ülkelerle karşı yürüttüğü yeni politikalara rağmen devam edeceğini öngörüyor.

TEOTİHUACAN'DA BİR YERALTI TÜNELİ DAHA BULUNDU

Arkeologlar, Kuzey Amerika'da Kolomb öncesi dönemin en önemli kentlerinden biri kabul edilen Teotihuacan'daki Ay Piramidi'nin altında var olduğuna inanılan yeraltı dünyasıyla bağ kurmak için kazıldığı sanılan bir tünel keşfetti.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), Ay Piramidi'nin önündeki alanın 10 metre altındaki tünelin bir tür bilgisayarlı tomografi (CT) aracıyla yapılan taramalar sonucu ortaya çıkarıldığını açıkladı.

INAH arkeologlarından Veronica Ortega, tarama sonuçlarının tünelin daha sonra doldurulduğuna işaret ettiğini aktardı.

UNESCO'nun 1987'de Dünya Mirası Listesi'ne eklediği Teotihuacan’da daha önce de yeraltı tünelleri ortaya çıkarılmıştı. Queatzalcoatl (Tüylü Yılan) Piramidi altında keşfedilen 103 metre uzunluğundaki tünelde tohumlar, hayvan kemikleri, çanak çömlek kalıntıları bulunmuştu.

Tünellerin var olduğuna inanılan yeraltı dünyası ve kutsal kabul edilen yeraltı sularıyla ilişkili olduğu sanılıyor. Kentin önde gelenlerinin de tünellere gömüldüğü varsayılıyor.

Kolomb öncesi diğer uygarlıklardan farklı olarak Teotihuacan'da şimdiye kadar yöneticilere ait mezar ya da kalıntı bulunamadı. Arkeologlar, MÖ 100 ve MS 750 yılları arasında en parlak devrini yaşayan kentin nasıl yönetildiğini bulmak için yöneticilerinin mezarlarını arıyor.

Başkent Meksiko'nun 40 kilometre kuzeydoğusundaki Teotihuacan kenti, yaklaşık 30 kilometre karelik bir alan üzerine kurulmuştu. Kentte 1905'te başlayan arkeolojik kazılarda Amerika kıtasındaki ikinci büyük piramit ve dünyanın en yüksek üçüncü piramidi olan Güneş Piramidi, Ay Piramidi, Queatzalcoatl Piramidi ve Ölüler Yolu bulunmuştu.