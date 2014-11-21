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Dünyadaki Her İnsanın Mutlaka İzlemesi Gereken 4 Dakikalık Belgesel

Soluk Mavi Nokta

Dünyadaki Her İnsanın Mutlaka İzlemesi Gereken 4 Dakikalık Belgesel

Soluk Mavi Nokta

21 Kasım 2014 Cuma 11:04
Dünyadaki Her İnsanın Mutlaka İzlemesi Gereken 4 Dakikalık Belgesel
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Dünyadaki Her İnsanın Mutlaka İzlemesi Gereken 4 Dakikalık Belgesel: Soluk Mavi Nokta
Kendisini dünya insanlarının bilimle tanışmasına adamış olan Carl Sagan, 1977 yılında uzaya fırlatılan Voyager 1 uzay aracının 1990’da, dünyadan 6 milyar kilometre uzaklıktan çekilmiş olan ve “Soluk Mavi Nokta” ismi verilen fotoğraf üzerine bir kitap yazar. Bu belgeseldeyse Carl Sagan, kendi kitabından bir bölümü kendisi okur.

Belgeselin sonlarına doğru geçen şu cümleyse oldukça dikkat çekiyor: “Gökbilim için mütevazı ve karakter geliştiren bir deneyim olduğu söylendi. Muhtemelen insanlığın kibrinin ahmakça oluşunun bu küçük dünyamızın uzak resminden daha iyi bir kanıtı yoktur.” 

Son Güncelleme: 21.11.2014 11:07
Anahtar Kelimeler:
Kendisini Dünya Insanlarının Bilimle Tanışmasına Adamış Olan Carl Sagan1977 Yılında Uzaya Fırlatılan Voyager 1 Uzay Aracının 1990’daDünyadan 6 Milyar Kilometre Uzaklıktan çekilmiş Olan Ve “Soluk Mavi Nokta” Ismi Verilen Fotoğraf üzerine Bir Kitap Yaza
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