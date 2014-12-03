Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşları bu yıl ülkemizde

DÜNYADA SAYILI SULAK ALANLARDA KONAKLAYAN GÖÇMEN FLAMİNGO KUŞLARININ BU YILKİ UĞRAK YERLERİNDEN BİRİ YİNE GAZİMAĞUSA’DAKİ GÜLSEREN GÖLETİ OLDU.

Son yıllarda Gülseren gölet'ini mesken tutan göçmen kuşlar'ın başında ise muhteşem görünüş'leriyle flamingo kuşları yer alıyor...

Yağışlar sonrasında yükselen su seviyesiyle daha da büyüyerek muhteşem bir görünüme bürünen gölet, şu günlerde çok özel misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk konukları yine flamingolar oldu. konaklamak için flamingoların seçtiği Gülseren Göleti Gazimağusa'lılara muhteşem bir görsel şölen sunuyor.

Göçmen kuşların sayısı arttıkça, ortaya çıkan muhteşem manzarayı izleyenlerin sayısı da yükseliyor.

Bazı vatandaşlar gölet kenarında yürüyüşler yaparak kuşları izlemeye başladı. Çok sayıda vatandaş gölün etrafının düzenlenip oturma bankları yapılmasını istiyor. Özellikle çocuklar, göçmen kuşlara büyük ilgi gösteriyor.(MHA)