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Dünyaca Ünlü Eser Carmına Burana Salamis Antik Tiyatro’da Seslendirilecek

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yarın akşam dünyaca ünlü bir eser olan Carmina Burana Salamis Antik Tiyatro’da seyircinin karşısına çıkacak.

Dünyaca Ünlü Eser Carmına Burana Salamis Antik Tiyatro’da Seslendirilecek

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yarın akşam dünyaca ünlü bir eser olan Carmina Burana Salamis Antik Tiyatro’da seyircinin karşısına çıkacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:46
Dünyaca Ünlü Eser Carmına Burana Salamis Antik Tiyatro’da Seslendirilecek

Lefkoşa, 3 Eylül 18 : Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında yarın akşam dünyaca ünlü bir eser olan Carmina Burana Salamis Antik Tiyatro’da seyircinin karşısına çıkacak.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, T.C. Devlet Çoksesli Korosu Carmına Burana eserini seslendirecek.
Bu yıl 28 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 22. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, 5 Eylül Çarşamba akşamı Othello Kalesi’nde, Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal “Gül Sunal Ölümsüz Komedyen Kemal Sunal’ı Anlatıyor” standup gösterisi, 7 Eylül Cuma akşamı Othello Kalesi’nde geleneksel Kıbrıs kıyafetlerinin sergileneceği "Bir Kıbrıs Destanı" adlı bir Gala Defilesi, 11 Eylül Salı akşamı Salamis Antik Tiyatro’da, Okan Ersan’ın “Okan Ersan &Noise Adventure (TheGerman – Music Project) konseri, 12 Eylül akşamı Salamis Antik Tiyatro’da Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Teoman konseri yer alıyor.
Bilet fiyatları Inner Circle 30 TL, Teoman 30 TL, Ahmet Aslan– Erdal Erzincan konseri 20 TL, Carmına Burana 20 TL, Gül Sunal StandUp 20 TL, Okan Ersan &Noise Adventure 20 TL, Barış Manço’yu Anma Gecesi 10 TL olarak belirlenirken, "Bir Kıbrıs Destanı" Gala defilesi ücretsiz izlenebilecek. Biletlerin satışı etkinlik girişlerinde olacak ve tüm etkinliklerin başlama saati 21:00 olacak.
(AK/ŞEB)


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