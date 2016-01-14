Dünyaca Ünlü Sanatçı Kıbrıs’ta

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇININ KIBRIS'TA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Dünyanın bir numaralı reggae efsanesi olarak bilinen Jamaikalı merhum sanatçı Bob Marley'in oğlu Ziggy Marley'in Güzelyurt'ta olduğu iddia edildi. Sosyal medyada tanıştığı bir kızın ailesinin yanına yılbaşı tatili için gelen Marley, bu ziyaretini oldukça gizli tuttuğu iddia edildi.
Ziggy Marley'in sabahları çok erken kalkarak spor yaptığı ve elinden gitarını hiç düşürmediği, her fırsatta Güzelyurt'un narenciye bahçelerini gezerek "Limon" ve "Portakal" topaladığı iddia edildi. Önümüzdeki hafta Lefkoşa'ya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulunacağı dedikodularının gezdiği bugünlerde Ziggy Marley'in "Omorfo" isimli bir parça hazırladığıda iddia edildi.
Reggae müziğinde babasından aldığı bayrağı büyük bir başarıyla taşıyan sanatçının bu yeni şarkısı merak konusu.
Mizah
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Son Güncelleme: 14.01.2016 12:36
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