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Dünya Sendikalar Federasyonuna Üye Sendikalar Ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Perşembe Günü Eylem Düzenleyecek

HAZIRLANAN ORTAK DEKLARASYON İKİ LİDERE SUNULACAK

Dünya Sendikalar Federasyonuna Üye Sendikalar Ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Perşembe Günü Eylem Düzenleyecek

HAZIRLANAN ORTAK DEKLARASYON İKİ LİDERE SUNULACAK

23 Ekim 2018 Salı 12:05
Dünya Sendikalar Federasyonuna Üye Sendikalar Ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Perşembe Günü Eylem Düzenleyecek
HAZIRLANAN ORTAK DEKLARASYON İKİ LİDERE SUNULACAK

Lefkoşa, 23 Ekim 18 : Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar ile İki toplumlu Barış İnisiyatifi, 25 Ekim Perşembe günü kitlesel eylem düzenleyip Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e ortak deklarasyon sunacak.

Eylem saat 16.00’da ara bölgedeki Ledra Palace Otel önünde düzenlenecek. Ortak deklarasyonu sunmak için saat 17.00’de Anastasiadis, saat 18.30’da da Akıncı’ya gidilecek.

Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına yazılı açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili Crans - Montana’da yapılan zirve sonunda ara verilen görüşme sürecine 26 Ekim’de iki liderin yapacağı görüşme ile devam edileceğini öngördüklerini kaydetti.

Elcil, geniş toplum kesimlerinin katılımı ile Dünya Sendikalar Federasyonu üyesi sendikalar ve İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin organize ettiği toplantıda, çözüm konusu ile ilgili iradenin bir deklarasyon haline getirildiğini bildirdi.

Hazırlanan ortak deklarasyonu iki lidere sunmak için 25 Ekim Perşembe günü kitlesel bir eylem organize edildiğini kaydeden Elcil, Kıbrıs’ta askersiz, silahsız, sınırların olmadığı bir ülke yaratmayı kendine ilke edinmiş, statükoyu reddeden, barışa inanan tüm kesimleri Perşembe günü saat 16.00’da ara bölgede Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evinde buluşmaya davet etti.

Elcil, Güney Kıbrıs’ta saat 17.00’de Anastasiadis’in ofisinde ve saat 18.30’da da KKTC’de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ofisinde olacaklarını açıkladı.

Elcil, Kıbrıslı Türkler için saat 16.15’te Ledra Palace barikatının güneyinden otobüsler kaldırılacağını da belirtti.
(RU/HA) 
            
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