Dünya Kalp Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Düzenlendi - 2 Son

Kalp uzmanları, KKTC’deki kalp krizi yaşının 30’a indiğini, sadece bu yıl Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 hastanın açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydederek, daha sağlıklı bir kalp için “dengeli besleme, düzenli eksersiz yapma, sigara ve alkolden uzak durma” çağrısı yaptı.

SUCUOĞLU: “LÜTFEN YÜRÜME ALIŞKANLIĞI EDİNİN, BİSİKLET KULLANIN, BESLENMENİZE DİKKAT EDİN, STRESTEN UZAK DURUN”

BİRTAN: “2007’DEN BU YANA HASTANEDE BİNİN ÜZERİNDE AÇIK KALP AMELİYATI YAPTIK. BU YIL 200 CİVARI AÇIK KALP AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRDİK”

VAİZ: “DEĞİŞEN YAŞAM KOŞULLARI BİZE HASTALIK OLARAK GERİ DÖNÜYOR. BU ACI BİR GERÇEK”

AÇIK KALP AMELİYATI GEÇİREN VE İYİLEŞEN 3 HASTA DA BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU:

“SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN, DOKTORA HASTA OLMADAN GİDİN”

Lefkoşa, 28 Eylül 17 : Kalp uzmanları, KKTC’deki kalp krizi yaşının 30’a indiğini, sadece bu yıl Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 200 hastanın açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydederek, daha sağlıklı bir kalp için “dengeli besleme, düzenli eksersiz yapma, sigara ve alkolden uzak durma” çağrısı yaptı.

“29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katıldı. Sucuoğlu, kalp ve damar hastalıklarına sağlıksız beslenmenin, hareketsiz yaşamın, stresin neden olduğunu kaydederek, “Bunlar bizim toplumda yaşanan durumlar” dedi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, “2007’den bu yana hastanede binin üzerinde açık kalp ameliyatı yaptık. Bu yıl 200 civarı açık kalp ameliyatı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz ise, kalp ve damar hastalıklarının 2000’li yıllardan beri zirvedeki yerini koruduğunu söyleyerek, “Değişen yaşam koşulları bize hastalık olarak geri dönüyor. Bu acı bir gerçek” dedi.

Basın toplantısına Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ramadan Kamiloğlu da katıldı. Açık kalp ameliyatı geçiren ve iyileşen 3 hasta da basın toplantısına katılarak, vatandaşlara, “Sağlık kontrollerinizi zamanında yaptırın, hasta olmayı beklemeyin” çağrısında bulundu.

SUCUOĞLU: “20 METRELİK MESAFEYİ BİLE ARABAYLA GİTMEYİ TERCİH EDEN BİR HALKIZ”

Basın toplantısında ilk sözü alan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ölüme neden olan hastalıkların başında kalp-damar hastalıklarının geldiğini söyleyerek, “Bu hastalığa sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, stres neden oluyor. Bunlar bizim toplumda yaşanan durumlar” dedi.

Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının Kıbrıs Türk toplumunda yaygın olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı, “20 metrelik mesafeyi bile arabayla gitmeyi tercih eden bir halkız” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, “Araştırmalar, hareketin, sağlıklı yaşamın ve stresten uzak durmanın kişileri yüzde 75 oranında kalp damar hastalıklarından koruduğunu gösteriyor. Lütfen yürüme alışkanlığı edinin, bisiklet kullanın, beslenmenize dikkat edin, stresten uzak durun” ifadelerini kullandı.

BİRTAN: “YILDA 17-18 MİLYON KİŞİ KALP DAMAR HASTALIKLARINDAN ÖLÜYOR”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine değinerek, “Kalp damar hastalıklarından ölen insanların sayısı yılda 17-18 milyondur. Bu çok ciddi bir saydır ve tüm ölümlerin yüzde 30’unu kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

Birtan, bu hastalığın önüne yaşam tarzındaki değişiklikle, yüksek tansiyon ve diyabetten uzak durmakla geçilebileceğini vurgulayarak, bu hastalığın tedavisine harcanan paranın fazlalığına dikkat çekti.

Hasan Birtan, 29 Eylül Dünya Kalp Günü etkinliklerinin bu konuda farkındalık oluşturmak üzere düzenlendiğini de söyledi.

Kalp-Damar Cerrahi Servisi hakkında da bilgi veren Hasan Birtan, “2007’den bu yana binin üzerinde açık kalp ameliyatı yaptık. Bu yıl 200 civarı açık kalp ameliyatı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

VAİZ: “ ‘ÖNCE SAĞLIK’ DERİZ. PEKİ, BU BİLİNÇLE Mİ YAŞIYORUZ? HAYIR”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz, kalp ve damar hastalıklarının 2000’li yıllardan beri zirvedeki yerini koruduğunu söyleyerek, “Değişen yaşam koşulları bize hastalık olarak geri dönüyor. Bu acı bir gerçek” dedi.

Kalp damar hastalıklarının önlenebilir hastalıklar olduğunu, bu konuda hem bireye hem devlete sorumluluk düştüğünü söyleyen Vaiz, “Hayatınızdaki en önemli şey nedir diye sorsalar, ‘önce sağlık’ deriz. Peki, bu bilinçle mi yaşıyoruz? Beslenmemize, hareketli yaşama, sigaradan uzak durmaya dikkat ediyor muyuz? Hayır.” şeklinde konuştu.

“YAŞAM TARZINIZI GÖZDEN GEÇİRİN”

Kıbrıslı Türklerin eskiden böyle yaşamadığını da belirten, “Yaşam tarzınızı gözden geçirin” çağrısında bulunan Vaiz, “Dünyadaki en sağlıklı beslenme Akdeniz diyeti ile yapılan beslenmedir. Bu diyet kanseri, felci, kalp krizini önlüyor. Biz Akdeniz’de yaşıyoruz ama kalpten gidiyoruz. Kalbimizin sağlığını korumak için gerçek bir Akdenizli olmalıyız, Akdenizli kalmalıyız” dedi.

“AİLESİYLE, DOSTLARIYLA GÖRÜŞMEYEN İNSANLAR KALPTEN DAHA ÇOK ÖLÜYOR... SOSYALLEŞMELİYİZ”

Gülgün Vaiz, şöyle devam etti:

“Biz ailemizle, arkadaşlarımızla sohbet eden, mutlu insanlardık. Aileler, çekirdek aileye döndü. Kimse kimseyi göremiyor, dertleşemiyor, psikologlarda çare arıyor. Araştırmalar, boşanan insanların kalpten daha çok öldüğünü gösteriyor. Ailesiyle, dostlarıyla görüşmeyen insanlar kalpten daha çok ölüyor. Yani biz, sosyalleşmeliyiz. Ailemize, kendimize zaman ayırmalıyız. Dijital çağdayız ama biraz yavaşlamalıyız. Siestamızı hatırlamalıyız. Aile yapımızı eskiye döndürmeliyiz. Ben, bunlara dikkat edersek kalpten daha az öleceğimize ve daha mutlu olacağımıza inanıyorum.”

“KADINLARIN KALP KRİZİ GEÇİRME ORANI ARTTI”

Geçişte erkeklerin kadınlara oranla 4 kat daha fazla kalp krizi geçirdiğini belirten Vaiz, “Bugün oranlar eşitlendi. Kadınların kalp krizi geçirme oranı arttı. Bu nedenle kadınlar kalp sağlığı konusunda bilgilenmeli, daha az sigara içmeli. Yaşam tarzlarına önem göstermeli” dedi.

“KALP KRİZİ GEÇİRME YAŞI 30’A İNDİ”

Kalp krizi geçirme yaşının 30’a indiğini de söyleyen Gülgün Vaiz, “Bu konuda ulusal sağlık politikaları geliştirilmeli. Bireylerin de kendi yaşamlarını düzene koyup kalp hastası olmamak için bilinçli olması gerekli” şeklinde konuştu.

Vaiz, “Kendi sağlımızın sorumluğunu elimize almalıyız” vurgusunda bulundu.

DR. GÜLGÜN VAİZ’DEN CHİCAGO ÖRNEĞİ

İnsanların hastanelere, doktorlara güvenerek daha rahat yaşadığını da belirten Vaiz, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanlar kebabını yiyor, 3 paket sigarasını içiyor, doktorlara güvenerek hastaneye geliyor. 1984’te Chicago’da greve gidildi. 1 yıl boyunca hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verdi. Bu bir yılda kalpten ölümler yüzde 70 azaldı. Çünkü insanlar hastanede doktor olmadığını bildiğinden yaşam tarzını buna göre düzenledi, kendine dikkat etti.”

BASIN TOPLANTISINDA HASTALARDA DA SÖZ VERİLDİ: “SAĞLIĞINIZI İHMAL ETMEYİN, DOKTORA HASTA OLMADAN GİDİN

Aort damarı yırtılan ve kalp ameliyat olan Cevdet Kıbrıslı, kalp damar hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı geçiren Kasım Ergin ve aort anevrizması nedeniyle kalp ameliyatı geçiren Ramadan Tatlıcalı da basın toplantısında söz aldı.

Kıbrıslı, Ergin ve Tatlıcalı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki kalp cerrahi uzmanlarına, hemşirelere ve hastane yönetimine teşekkür ederek, vatandaşlara, “Sağlığınızı ihmal etmeyin, doktora hasta olmadan gidin, sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın” tavsiyesinde bulundu.

(RÇ/HA) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal