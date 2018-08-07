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Dünya Fotoğrafçılık Günü Fotoğraf Derneklerinin Öncülüğünde Farklı Etkinliklerle Kutlanacak

Lefkoşa,  7 Ağustos 18 :  “19 Ağustos  Dünya Fotoğrafçılık Günü”,  fotoğraf derneklerinin öncülüğünde  farklı etkinliklerle kutlanacak.

Dünya Fotoğrafçılık Günü Fotoğraf Derneklerinin Öncülüğünde Farklı Etkinliklerle Kutlanacak

Lefkoşa,  7 Ağustos 18 :  “19 Ağustos  Dünya Fotoğrafçılık Günü”,  fotoğraf derneklerinin öncülüğünde  farklı etkinliklerle kutlanacak.

07 Ağustos 2018 Salı 10:26
Dünya Fotoğrafçılık Günü Fotoğraf Derneklerinin Öncülüğünde Farklı Etkinliklerle Kutlanacak
Lefkoşa,  7 Ağustos 18 :  “19 Ağustos  Dünya Fotoğrafçılık Günü”,  fotoğraf derneklerinin öncülüğünde  farklı etkinliklerle kutlanacak.
FODER tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, FODER, KIFSAD, FODOS, GİFDER ve DİFSAD’ın  ortak bir platformda buluşması neticesinde ve dernek üyesi olmayan fotoğraf gönüllülerini de kucaklayacak fotoğraf etkinliği düzenlenmesine yönelik çalışmaların son aşamasına gelindi.
Kurban Bayramı nedeniyle bir hafta önce gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında 9 Ağustos Perşembe günü saat 18:00’de AKM Küçük Konferans Salonu’nda fotoğraf sunumları;  10 Ağustos Cuma günü saat 18:00de  AKM Büyük Konferans Salonu’nda Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın değerlendirilmesine yönelik panel ve 11 Ağustos Cumartesi  günü saat 19:00’da Lefkoşa Büyük Han’da sergi açılışı ve gala gecesi düzenlenecek.
106 fotoğraf tutkununun destek verdiği etkinlik kapsamında “Dünya Fotoğrafçılık Günü – Kıbrıslı Türk Fotoğrafçılar Karma Sergisi” kataloğunun baskısı da gerçekleştirildi.
(ÖZ/HA) FOTOĞRAFLI 

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