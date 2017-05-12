CUMHURBAŞKANI AKINCI ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

AKINCI: “ATILMASI GEREKEN ÇOK ADIM VAR”

KİBRİT: “BU KESİM ÇOK CİDDİ ANLAMDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR, YOK FARZ EDİLİYOR, BİR ANLAMDA İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ziyaretinde Dernek Başkanı Günay Kibrit ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Mustafa Akıncı, Derneğe ziyaretinin esas amacının, engellilerin sorunlarına yönelik farkındalığın artmasına katkı koymak olduğunu, bugün engellilerin sorunlarına yönelik artan bir farkındalığın bulunduğunu, belediyeler ve bazı devlet organlarının bu farkındalığı göstermeye başladığını, ancak henüz atılması gereken çok adım bulunduğunu ifade etti.

Engelliler Haftasında somut projelerin yaşam bulması halinde Engelliler Haftasının daha anlamlı hale geleceğini kaydeden Akıncı, “Bu konuda çok ciddi dayanışmaya ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyim” dedi.

PROJEYE KATKI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Derneğin Engelsiz Sanat Merkezi projesinin tamamlanması için katkı konulması yönünde bir çalışma yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı olarak sanat ve kültüre katkı koymaya çalıştıklarını belirten Akıncı, gelişmişliğin sadece ekonomi ile açıklanamayacağını, gelişmişliğin sosyal ve kültürel boyutlarıyla bir bütün olduğunu kaydetti.

KİBRİT

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de Engelliler Haftasında amacın engellilerin sorunları hakkında farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Kibrit, “Gerek Hükümet, Gerekse Devletin bu kesimi hiçbir şekilde göz ardı etmeden, varlıklarını kabul ederek, birlikte yaşamak için gerekli adımları bir an önce atılması elzemdir” dedi.

Ülkede 5 bin 353 engellinin bulunduğunu ve ayrımcılığa maruz kaldığını savunan Kibrit, “Bu kesim çok ciddi anlamda ayrımcılığa maruz kalıyor, yok farz ediliyor, bir anlamda insanlık suçu işleniyor” şeklinde konuştu.

Engellilerin sorunlarına çözüm bulunması için Hükümete baskı yapılması gerektiğini dile getiren Kibrit, 2006 yılından sonra kamuya hiçbir engellinin istihdam edilmediğini, bugün 635 engellinin istihdam beklediğini söyledi.

Derneğin, “Engelsiz Sanat Merkezi” projesi bulunduğunu, Merkez binasının tamamlandığını ancak eksiklikler bulunduğunu kaydeden Kibrit, eksikliklerin giderilebilmesi için Cumhurbaşkanı’ndan yardım talep etti.

Kibrit, “Bunu başarabilirsek, evde kalan engelli arkadaşları buraya çekip sanatla ve eğitimle toplum içerisine katabiliriz” dedi.

Kibrit, Derneğin çalışmaları hakkında da bilgi verdi ve Cumhurbaşkanı’na ilgisinden dolayı teşekkür etti.

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