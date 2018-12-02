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Dünya Engelliler Farkındalık Günü...

ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ BAŞKANI KİBRİT: “ENGELLİLERİN HAYAT STANDARTLARININ ARTIRILMASI NOKTASINDA HENÜZ DAHA MURAT EDİLEN DÜZEYDE DEĞİLİZ”

Dünya Engelliler Farkındalık Günü...

ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ BAŞKANI KİBRİT: “ENGELLİLERİN HAYAT STANDARTLARININ ARTIRILMASI NOKTASINDA HENÜZ DAHA MURAT EDİLEN DÜZEYDE DEĞİLİZ”

02 Aralık 2018 Pazar 13:21
Dünya Engelliler Farkındalık Günü...
ORTOPEDİK ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ BAŞKANI KİBRİT: “ENGELLİLERİN HAYAT STANDARTLARININ ARTIRILMASI NOKTASINDA HENÜZ DAHA MURAT EDİLEN DÜZEYDE DEĞİLİZ”

Lefkoşa, 2 Aralık 18 (.): Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, engellilerin hayat standardı konusunda arzu edilen noktada olmadıklarını söyledi.
Kibrit, Dünya Engelliler Farkındalık Günü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Engellilerin hayat standartlarının artırılması ile topluma tam ve eşit katılımının sağlanması noktasında henüz daha murat edilen düzeyde değiliz” dedi.
Başbakanlığın altında bu yıl kurulan Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun uzun zamandır arzu ettikleri bir oluşum olduğunu kaydeden Kibrit, “Bu kurul ile tüm engelli sivil toplum örgütlerinin, işbirliği içerisinde engelli sorunlarını en aza indirmek ve engellilerimizin yaşam standartlarını en üst seviyeye ulaştırmak için çalışacaklarına inancım tamdır” dedi.
(ID/SEL)
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