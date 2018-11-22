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Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Seeberger, Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Gezdi

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Gerhard Seeberger, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Diş Polikliniğini gezdi.

Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Seeberger, Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Gezdi

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Gerhard Seeberger, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Diş Polikliniğini gezdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:50
Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Seeberger, Nalbantoğlu Devlet Hastanesini Gezdi

Lefkoşa, 22 Kasım 18 (.): Diş Hekimliği Haftası vesilesiyle ülkede bulunan Dünya Diş Hekimleri Birliği Başkanı Gerhard Seeberger, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Diş Polikliniğini gezdi.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ziyaret esnasında basına yaptığı açıklamada, Hastanenin Diş Polikliniğine yeni sedasyon ünitesi de kurulduğunu, ünitenin eklenmesiyle gerek korkak, gerek çocuk veya özürlü hastaların çok daha güvenli bir şekilde, uyutulmadan tedavi edilebileceğini söyledi.

Besim, diş ve ağız sağlığı için koruyucu hizmetlerinin çok önemli olduğunu çünkü pek çok organ rahatsızlığını, kötü diş ve ağız sağlığıyla ilgili problemlerin tetiklediğini kaydetti.

Diş hekimliğinin çok ciddi gelişme kaydeden bir dal olduğunu ifade eden Besim, Diş Polikliniğinin daha çok uzmanın yer alacağı bir bölüm olması için çalıştıklarını söyledi.

SEEBERGER

Dünya Diş Hekimleri Birliği Gerhard Seeberger, son yıllarda bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda yeterli çalışma yapılmadığını, bu hastalıkların nedenlerinden birinin de ağız hastalıkları olduğunu belirtti.

Seeberger, koruyucu sağlık uygulamalarına yaklaşımın değişmesi gerektiğini, bu çerçevede sağlıklı diş ve ağız yapısıyla bulaşıcı hastalık olmayan kalp, ciğer, kanser, şeker ve mental hastalıkların önlenebileceğini kaydetti.

Ziyarette, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da hazır bulundu.

(ID/ÖK)

Haber: İbrahim Diran – Fotoğraf: Hüseyin Sayıl
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