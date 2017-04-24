Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı” düzenleniyor.

Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler Konferansı” düzenleniyor.

UFÜ’den verilen bilgiye göre, konferans, cumartesi günü Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Konferans saat 14.00’te, Acapulco Resort Convention SPA Hotel, Academia Konferans Salonu’nda yer alacak.

Uluslararası Final Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2016 yılı içerisinde “Dünya Ekonomisinde Gelişmeler” ile “Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Bankacılık Gelişmeleri” başlıklarıyla gerçekleştirilen Ekonomi Konferansları’nın devamı niteliğindeki üçüncü konferans, gerek KKTC gerekse Türkiye’den konuklar ağırlayacak.

KONUŞMACILAR

“Dünya’da, Türkiye’de ve KKTC’de Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler” ana başlığıyla gerçekleştirilecek konferans, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur’un açılış konuşmalarının arından başlayacak.

Akademik sunum ve değerlendirmelerle devam edecek konferansa, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vedat Yorucu konuşmacı olarak katılacak. Konferans halkın katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

(EMR/ FEZ)