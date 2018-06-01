SOS ÇOCUK KÖYÜ DERNEĞİ BAŞKANI AKTER: “EN ÖNEMLİ SORUNLARDAN BİRİ DE AİLE KURUMLARININ OLDUKÇA FAZLA SAYIDA DAĞILMASI”Lefkoşa, 1 Haziran 18 (.): SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, risk altında olan çocukların gün geçtikçe arttığını, bunun en önemli sorunlardan birinin de oldukça fazla sayıda aile kurumunun dağılması oluğunu belirtti.Akter, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bugün ülkemizde, risk altında yaşayan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Devlet ve toplumun bir parçası olan yetişkinler olarak artan riskleri önlemek için neler yaptığımıza baktığımız zaman yalnızca açtığımız yaralara yara bandı olmaktan öteye geçemediğimizi üzülerek görmekteyiz” dedi.Sorunların nedenine de işaret eden Dernek Başkanı Akter, “Günümüze damgasını vuran en önemli sorunlardan biri de toplumun en küçük birimi olan aile kurumlarının oldukça fazla sayıda dağılmasıdır. Bu süreçlerde, çiftlerin birbirlerine karşı olan olumsuz tutumları en fazla çocuklarda derin yaralar açmaktadır. Sağlıklı aile ortamının yaratılamaması tüm risklerin temelini oluşturmaktadır. Bu bilinçle, tek tek her bireyin, kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir” dedi.Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi’nin kabul edilmesinin üzerinden yaklaşık bir asır geçtiğini belirten Akter, “Ancak dünyanın hiçbir yerinde çocukların zulümden ölmesine, ihmal ve istismara uğramasına devletler ve toplumlar olarak dur diyemedik. 1925 yılında amaçlanan bildirgenin sorumluluğunu alarak ve aktif bir şekilde çalışarak çocukları koruyan kollayan sistemler geliştirebilirdik. Çünkü çocuklar, güvenli ve sevgi dolu ortamlarda yetiştiği sürece başkalarına karşı güven duyarak sevgi dolu, saygılı, dürüst ve empatik yaklaşabilirler” ifadelerini kullandı.(ID/ÖK)