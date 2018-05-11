Dünya Yıldızları Atatürk Stadını dolduracak

19 Mayis Gençlik ve Spor Bayramında Lefkoşa Atatürk Stadında dev bir futbol organizasyonu gerçekleştiriliyor. Kanu ve Lua Lua önderliğinde gelirleri Özev, Kanu Kalp Vakfı ve Lua Lua Vakfına bağışlanacak etkinlikte kariyerlerinden Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Everton, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve daha pek çok profesyonel takımda top koşturmuş, bir kısmı halen aktif futbol oynayan çok sayıda yıldız ve efsane futbolcu adamıza gelecek. 21:45 de Atatürk Stadında başlayacak karşılaşmayı hakem Savaş Tilki ve ekibi yönetecek. Karşılaşma günü izdiham olacağından seyircilerin maç biletlerini önceden temin etmeleri tavsiye edilir. Biletler Deniz Plazalarda ve Konya Mutfağında satılmaktadır. Gelmesi kesinleşen futbolcular arasında Kanu, Alex Song, Michael Essien, Yakubu, Tanju Çolak, Tugay Kerimoğlu, Yattara, Youla, Hasan Kabze ve Hami Mandıralı da bulunuyor.