Dünya Thalassaemia Günü’nde Kan Bağışı Çağrısı

SUCUOĞLU: “STOKLARDAKİ YETERSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNUN”

“THALASSAEMIA TAŞIYICILIK TESTİNİN YAPTIRILMASI GEREK... BU YASAL ZORUNLULUK”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü’nde kan stokları konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, vatandaşlara, “stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, “Akdeniz Anemisi olarak da bilinen thalassaemia hastalığının önüne geçilebilmesi için halk arasında ‘evlilik testi’ olarak bilinen ve yasal zorunluluk olan thalassaemia taşıyıcılık testinin yaptırılması gerek” vurgusunda bulundu.

Ülkede 150 thalassaemia hastasının tedavi aldığını, ancak yeterli kanın sağlanmasında sıkıntılar yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Tedavi prosedürüne göre, bir hastanın 3 haftada 2 ünite kan alması gerek ama bizim kan stoklarımızdaki sıkıntılar buna olanak sağlayamıyor. Sağlık Bakanlığı olarak bu eksikliğin giderilmesi adına çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verdiği gezici otobüsle her bölgede kan bağışı kampanyaları düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Ülkemizde büyük sıkıntı halini alan kan stoklarındaki yetersizliğin giderilmesi adına tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.”