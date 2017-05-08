Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:57

Dünya Thalassaemia Günü’nde Kan Bağışı Çağrısı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü’nde kan stokları konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, vatandaşlara, “stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı.

Dünya Thalassaemia Günü'nde Kan Bağışı Çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SUCUOĞLU: “STOKLARDAKİ YETERSİZLİĞİN GİDERİLMESİ İÇİN KAN BAĞIŞINDA BULUNUN”

“THALASSAEMIA TAŞIYICILIK TESTİNİN YAPTIRILMASI GEREK... BU YASAL ZORUNLULUK”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü’nde kan stokları konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, vatandaşlara, “stoklardaki yetersizliğin giderilmesi için kan bağışında bulunun” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, gün nedeniyle yayımladığı mesajda, “Akdeniz Anemisi olarak da bilinen thalassaemia hastalığının önüne geçilebilmesi için halk arasında ‘evlilik testi’ olarak bilinen ve yasal zorunluluk olan thalassaemia taşıyıcılık testinin yaptırılması gerek” vurgusunda bulundu.

Ülkede 150 thalassaemia hastasının tedavi aldığını, ancak yeterli kanın sağlanmasında sıkıntılar yaşandığını belirten Sağlık Bakanı Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Tedavi prosedürüne göre, bir hastanın 3 haftada 2 ünite kan alması gerek ama bizim kan stoklarımızdaki sıkıntılar buna olanak sağlayamıyor. Sağlık Bakanlığı olarak bu eksikliğin giderilmesi adına çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenliyoruz. Türk Kızılayı’nın Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verdiği gezici otobüsle her bölgede kan bağışı kampanyaları düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Ülkemizde büyük sıkıntı halini alan kan stoklarındaki yetersizliğin giderilmesi adına tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.”

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesarya Üçlemesi “nor Betmez", "şaman" Ve "papaz Nikahı" Sahnelendi Mesarya Üçlemesi “nor Betmez", "şaman"...
Siber, Bay-sen’i Kabul Etti Siber, Bay-sen’i Kabul Etti
Ombudsman, Okullardaki Din Dersleri Konusunda Rapor Yayımladı Ombudsman, Okullardaki Din Dersleri Konusunda Rapor...
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Yarın Ankara’ya Gidiyor Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Berova Yarın Ankara’ya...
Ufü İle İtü-kktc Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı Ufü İle İtü-kktc Arasında İşbirliği Protokolü...
Girne Belediyesi Ecevit Caddesi’nde İçme Suyu Hattını Yeniliyecek Girne Belediyesi Ecevit Caddesi’nde İçme Suyu...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Mesarya Üçlemesi “nor Betmez", "şaman"...
Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği Mesarya 3. Tiyatro Şöleni'nin açılış projesi olan...

Haberi Oku