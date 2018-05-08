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Dünya Thalassaemia Günü…

Thalassaemia Derneği, tüm dünyadaki thalassaemialıların 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Gününü kutladı ve herkese hak ettiği hizmetin verilmesini talep etti.

Dünya Thalassaemia Günü…

Thalassaemia Derneği, tüm dünyadaki thalassaemialıların 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Gününü kutladı ve herkese hak ettiği hizmetin verilmesini talep etti.

08 Mayıs 2018 Salı 09:45
Dünya Thalassaemia Günü…


Thalassaemia Derneği, tüm dünyadaki thalassaemialıların 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Gününü kutladı ve herkese hak ettiği hizmetin verilmesini talep etti.

Dernek Başkanı Ahmet Varoğlu, 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü dolayısıyla bir bildiri yayımladı ve hayata veda eden tüm arkadaşlarını rahmetle andı.

KKTC’de 1978 yılından itibaren 40 yıldır faaliyet gösteren derneklerinin Kuzey Kıbrıs’ta thalassaemia mücadelesinde çok önemli adımlar atılmasına vesile olduğunu kaydeden Varoğlu, Kuzey Kıbrıs’ta Thalassaemia Merkezi’nde tedavi gören toplam 225 hasta olduğunu ifade etti.

1980 yılından beridir uygulanan thalassaemia taşıyıcılık testleriyle, ülkede yeni thalassaemia doğumlarının engellendiğini ifade eden Varoğlu, bugün dünyada iyi bir yerde olunduğunu belirtti.

“ARTIK KAN SORUNUNDAN TAMAMEN KURTULMAK İSTİYORUZ”

Kan sıkıntısının geçmiş yıllara göre azaldığını ancak Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda planlı çalışmaya ve eksikliklerin giderilmesi için dernekleriyle iş birliğine davam etmesi gerektiğini ifade eden Varoğlu, “Kan bulma problemini en çok yaşayan biz thalassaemialılar olarak artık tamamen bu sorundan kurtulmak istiyoruz” dedi.

“HASTANEDE TEDAVİ VE İLAÇ SIKINTISI YAŞIYORUZ”

Tedavi alan thalassaemialıların tedavilerin sürdürülmesinde sorun yaşadıklarını, yapmak zorunda oldukları birçok gerekli tahlillerin devlet hastanesinde ya hiç yapılmadığını, ya da bir var bir yok durumunda seyrettiğini kaydeden Varoğlu, yine ihtiyaç duyulan birçok önemli ilacın da eczanede bulunmadığını anlattı.

İlaç , tahlil ve bazı tetkiklerini özel yerlerden yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Varoğlu, “Kemik dansite ölçüm cihazı hep bozuk durumdadır , ultrasound eko ve diğer tetkikler için de aylar sonrasına randevu verilmektedir” dedi.

İSTİHDAM

Varoğlu,yıllardır “Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası” gereği % 4 engelli istihdamı yapma zorunluluğu olan Çalışma Bakanlığı’nın,bütçeye bu konuda kaynak sağlanmadığı gerekçesiyle görevini yerine getirmediğini de ileri sürdü.



 

Son Güncelleme: 08.05.2018 12:57
Anahtar Kelimeler:
ThalassaemiaDerneğiDünya
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