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Dünya Mimarlık Günü’nde Mimarlar Odası’ndan Uyarı...

Dünya Mimarlık Günü’nde Mimarlar Odası’ndan Uyarı...

30 Eylül 2018 Pazar 09:28
Dünya Mimarlık Günü’nde Mimarlar Odası’ndan Uyarı...

“KAMUSAL ALANLAR YOK OLUYOR. MANTAR GİBİ ÇOĞALAN SİTE, REZİDANS GİBİ ÖZEL ALANLAR İNSANLARI YALNIZLAŞTIRIYOR” 
Mimarlar Odası, 1 Ekim “Dünya Mimarlık Günü’nde, “Kamusal alanlar yok oluyor. Mantar gibi çoğalan site, rezidans gibi özel alanlar insanları yalnızlaştırıyor, aidiyet duygusunu azaltıyor” uyarısında bulundu.
Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası “1 Ekim Dünya Mimarlık Günü” nedeniyle mesaj yayımladı. 
Bu yılki temanın “Daha İyi Bir Dünya İçin Mimarlık” olduğunu aktaran Oda, günün planlama anlayışıyla ilgili eleştirilerde bulundu. 
“Daha iyi ve daha yaşanabilir dünya hepimizin arzusudur ve biz mimarlara bu konuda çok özel görevler düşüyor” ifadelerine yer veren Mimarlar Odası, mesajında şunlara yer verdi:
“Sosyalleşme ve paylaşma, bireyleri topluma dönüştüren eylemlerdir. Bu eylemler kamusal alanlarda yapılır. Günümüzde kamusal alanlar yok olmakta, özel alanlara dönüşmektedir. Biz mimarlar kamusal alanları özellikle yarışma projelerinde ön plana çıkarıp yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak günümüz planlama anlayışıyla özel alanlar öne çıkıyor, güvenlikli rezidans ve siteler mantar gibi çoğalıyor. Bu durum toplumdaki yalnızlaşmayı tetikliyor, kesimler arası ötekileştirmeyi hat safhaya ulaştırıyor. Böylesi bir gelişme toplumu bölecek, insanları karşı karşıya getirecek çarpık kentleşmenin yansımaları olarak algılanmalıdır.”
“KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”
“Kimliksizleşen kentler ciddi sorun olarak önümüzde dururken Kültürel Mirasımıza sahip çıkmalıyız” açıklamasında bulunan Mimarlar Odası, mesajında şunları da  kaydetti: 
“Biz mimarlar toplumsal sorumluluğumuz gereği ‘Daha İyi ve Daha Yaşanabilir Bir Dünya’ için enerji verimliliğini göz önünde bulunduran, çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir ve en önemlisi bireyselliği birbirine saygılı topluma dönüştürme çabası güden her türlü plan ve tasarımı destekleyeceğiz, teşvik edeceğiz. 
Bu konuda üyelerimizi ve toplumu bilinçlendirici farkındalık eylem ve eğitimlerimizi artıracak, insanlık için mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 12:31
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