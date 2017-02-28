“Dünya Meteoroloji Günü” Dolayısıyla Fotoğraf Yarışması Düzenleniyor

Odadan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya son katılım tarihi 15 Mart olarak belirlendi.

“Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” konulu liseli öğrencilere yönelik fotoğraf yarışması düzenleniyor.

“Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” konulu liseli öğrencilere yönelik fotoğraf yarışması düzenleniyor.