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28 Eylül 2017 Perşembe 11:12

Dünya Kalp Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Düzenlendi

KKTC’deki kalp uzmanları, “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle düzenlenen basın toplantısında hem dünyada hem de ülkede ölüm sepelerinin en başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğine dikkat çekti.

Dünya Kalp Günü Nedeniyle Basın Toplantısı Düzenlendi
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KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖLÜM SEBEPLERİNİN BAŞINDA GELİYOR

SAĞLIK BAKANI SUCUOĞLU VATANDAŞLARA, “YÜRÜME ALIŞKANLIĞI EDİNİN, BİSİKLET KULLANIN, BESLENMENİZE DİKKAT EDİN, STRESTEN UZAK DURUN” ÇAĞRISI YAPTI

KKTC’deki kalp uzmanları, “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle düzenlenen basın toplantısında hem dünyada hem de ülkede ölüm sepelerinin en başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da “Yürüme alışkanlığı edinin, bisiklet kullanın, beslenmenize dikkat edin, stresten uzak durun” çağrısında bulundu.

29 Dünya Kalp Günü kapsamında bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “20 metre mesafeyi bile arabayla gitmeyi tercih eden bir halkız. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarımız ciddi boyutta” tespitinde bulunarak “Yürüme alışkanlığı edinin, bisiklet kullanın, beslenmenize dikkat edin, stresten uzak durun” çağrısı yaptı.

Uzmanlar ise, sağlıklı bir kalp için dengeli beslenmeye, düzenli eksersiz yapmaya, sigara ve alkolden uzak durmaya gerek olduğunu vurgulayarak, kalp ve damar hastalıklarının önlenebilir olduğunu belirtti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hasan Birtan, dünyada 18 milyon insanın kalp-damar hastası olduğunu kaydederek, “Bu oran, tüm hastalıkların yüzde 30’unu kapsıyor” dedi. Birtan, yaşam tarzında yapılan değişikliklerle bu hastalığın önlenebileceğine dikkat çekti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz ise “İnsanlar her şeyin başı sağlık diyor. Peki öyle mi yaşıyor?” diye sorarak, “Kendi sağlımızın sorumluğunu elimize almalıyız” vurgusunda bulundu.

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