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Dünya Gıda Günü… “LTB, Açlık Ve Gıda Güvenliği Konularında Hassas Duruşunu Sürdürecek”

Dünya Gıda Günü… “LTB, Açlık Ve Gıda Güvenliği Konularında Hassas Duruşunu Sürdürecek”

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
Dünya Gıda Günü… “LTB, Açlık Ve Gıda Güvenliği Konularında Hassas Duruşunu Sürdürecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Dünya Gıda Günü nedeniyle bildiri yayımladı.

Bildiride, LTB’nin açlıkla mücadele ve gıda güvenliğine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verilerek, LTB’nin açlık ve gıda güvenliği konularında hassas duruşunu sürdüreceği vurgulandı.

HER GÜN 170 KİŞİYE YEMEK

Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği ile işbirliğinde LTB bünyesinde hizmet veren Paylaşım Mutfağı ile her gün 170 kişiye yemek ulaştırıldığı belirtilen bildiride, Halk Sağlığı Şubesi’nin gıda maddeleri üreten, satan ve yemek servisi veren işyerlerine rutin denetimlerde bulunarak tüketicilere sağlıklı gıdaların sunulmasını sağladığı kaydedildi.

BEYAZ YASEMİN PROJESİ

LTB’nin Beyaz Yasemin Projesi kapsamında restoran ve kafeterya çalışanlarına gıda güvenliği eğitimi verildiği, bu çalışmalar sayesinde işletmelerin gıdaları satın alımdan tüketiciye ulaşana kadar olan tüm aşamalarda doğru, güvenli ve sağlıklı yöntemler uygulanmasının sağlandığı, bozulma yoluyla oluşan gıda kayıplarının azaltıldığı belirtildi.

LTB yönetimindeki mezbahanın en modern, en çağdaş ve en hijyenik standartlarda hizmet vermeye başladığı ve mezbaha sayesinde en güvenilir etin tüketiciye ulaştığı ifade edildi.

Yoğun yemek artıklarının restoranlardan günlük toplanarak köpek barınağındaki köpeklere verildiği, bu şekilde hem köpeklerin yiyecek ihtiyacının karşılanarak, artıkların değerlendirildiği vurgulandı.

Haspolat atık su arıtma tesisi yakınlarında bir arazide yeşil atık kompostlama tesisi için bu yıl AB hibe programına başvuru yapıldığı ve yıllık 12 bin ton kapasiteye sahip tesisin 10 bin metre kare alanda kurulacağı belirtildi.

Gıda atıklarının kompostlama yapılarak değerlendirilmesi ve toplumun bilinçlendirilerek kompostlamanın teşvik edilmesi için ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde çeşitli yeşil alanlarda uygulamaların yakında başlayacağı ifade edildi.
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 17:30
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