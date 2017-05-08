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08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:39

Dünya Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor

Dünya Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlanıyor
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Dünya Engelliler Haftası nedeniyle 10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, federasyona bağlı K.T. Görmezler Derneği, K.T. Zihinsel Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği ve K.T. İşitme- Konuşma Engelliler Derneği ile birlikte organize ettiği ziyaret ve etkinlik yapıyor.

FEDERASYONDAN 13 MADDELİK GENEL İSTEM PAKETİ

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, haftayla ilgili açıklamasında,  Engelliler Haftası’nın tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi KKTC’de de engellilerin çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları dile getirilip, devlet yetkililerinin dikkatleri çekileceğini belirtti.

Hafta boyunca engellilerin genel sorunlarını içeren 13 maddelik genel istem paketinin, tüm ilgili mercilere iletileceğini kaydeden Yücetürk, “En büyük sorunlarımızdan olan başta özel eğitim, istihdam, Engelsiz Yaşam Evi inşaatı’nın süratle tamamlanıp hizmete açılmasını istiyoruz. Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ile ilgili, tüzüklerin tadil edilmesi de taleplerimiz arasında yer alıyor” ifadesini kullandı.

PROGRAM

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, K.T. Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Çarşamba günü 09.20’de Atatürk Anıtı’nı, saat 09.40’da Dr. Fazıl Küçük Anıt Kabri’ni ve saat 10.10’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Kabrini ziyaret edip, çelenk koyacak.

Engelliler Federasyonu çarşamba günü ayrıca saat 10.30’da, Kutlu Adalı Sok. No:12 Kızılay adresindeki merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.

Federasyon ve dernek başkanları, 11 Mayıs Görme Engelliler günü, 12 Mayıs İşitme – Konuşma Engelliler günü, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü, 14 Mayıs Zihinsel Engelliler günü, 15 Mayıs Ruhsal Engelliler günü ve 16 Mayıs’ta çeşitli program ve etkinliklerde yer alacak.

Federasyon yönetim kurulu üyeleri, hafta içi BRTK ve diğer yerel TV ekranlarında canlı söyleşi programlarına katılacak.

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