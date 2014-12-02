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Dünya Engelliler Günü…

Kıbrıs Türk  Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırladığı Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları  için sivil toplum örgütlerini,  sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya ve yarın düzenlenecek etkinliğe davet etti.

Dünya Engelliler Günü…

Kıbrıs Türk  Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırladığı Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları  için sivil toplum örgütlerini,  sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya ve yarın düzenlenecek etkinliğe davet etti.

02 Aralık 2014 Salı 13:11
Dünya Engelliler Günü…
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KTÖS, ÖZEL GEKEREKSİNİMLİ BİREYLER EĞİTİM YASA TASLAĞININ HAYAT BULMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Kıbrıs Türk  Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hazırladığı Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları  için sivil toplum örgütlerini,  sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya ve yarın düzenlenecek etkinliğe davet etti.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviş, Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, özel gereksinimli bireylerin  eşit haklara erişmesi konusunda  farkındalık yaratmak amacıyla yarın saat 10.00’da  Kuğulu Park’ta toplanıp Dereboyu’na yürüyüş gerçekleştireceklerini bildirdi.

Maviş açıklamasında, özel gereksinimli bireyler için eğitim hakkının  olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak, fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için dünya standartlarında alt yapıya sahip sınıflara ve yeterli sayıda özel eğitim öğretmenine ve özel ders öğretmenine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Maviş, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına sahip çıkmak, doğru politikalar ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermenin devlet ve toplumun en önemli sorumluluklarından olduğunu belirtti.

“Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası’nın’’ çıkarılmasının her gün biraz daha zaruri hale geldiğini anlatan Maviş, yasa eksikliği nedeniyle özel gereksinimli bireylerin birçok sorunla baş etmek zorunda kaldıklarını, eğitim, iş ve üretim alanlarından uzak kaldıklarını  kaydetti.

Maviş, “ Çıkarılacak  Eğitim Yasası  ile daha iyi imkanlara kavuşacak, erken tanı ile hayat kolaylaştırılacak ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda da hakları olan hizmetleri almaları kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Özel eğitim öğretmen ihtiyacının Kıbrıslı Türkler arasından karşılanması gerektiğini anlatan Maviş, özel gereksinimli bireyler için KTÖS olarak isteklerini şu maddelerle sıraladı:

“1- Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim;
2- Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulmasını;
3- Özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını;
4- Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini;
5- Erken tanı ile birlikte özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini;
6-Özel gereksinimli bireylerin ailelerine ücretsiz eğitim desteği sağlanmasını;
7- Özel gereksinimli bireylerin yetenekleri ölçüsünde istihdamı;
8- Türkiye’den gelecek olan özel eğitim öğretmenlerinin emeğine artık ihtiyacımız kalmamıştır. Bu anlamda Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun, “Nitelikli öğretmen nitelikli eğitim” ilkesi özel eğitim öğretmenlerinin KHK tarafından istihdamı;
9- Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini;
10- ’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağı’nın hayata geçirilmesini;
11- Özel gereksinimli bireylere hizmet götüren kamu, sendika ve gönüllü sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesini isityoruz.” 

Yasa taslağına  http://www.ktos.org’den ulaşabiliyor.

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KTÖSDünya Engelliler GünüBurak MavişKıbrıs Manşet
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