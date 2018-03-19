DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ÇERÇEVESİNDE DEV-İŞ VE PEO ORTAK DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’tan Dev-İş ile Güney Kıbrıs’tan PEO ortak dayanışma etkinliği düzenledi.

Dev-İş Kadın bürosu Başkanı Sevgül Uludağ, etkinliğin başında, katılımcıları, Kıbrıs ve tüm dünyada savaşlarda öldürülen kadın ve çocukların anısına saygı duruşunda bulunmaya davet etti ve saygı duruşunda bulunuldu.

Dev-İş Başkanı Hasan Felek, yıllardır iki sendikanın kadınların hakları için birlikte çalışmaya, mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi.

“Adanın bölünmüşlüğünü kabul etmediklerini” söyleyen Felek, müzakerelerin şartsız bir şekilde yeniden başlaması için iki lidere çağrı yaptı.

Etkinlikte PEO adına konuşan Sotirulla Haralambos, PEO ve Dev-İş kadın bürolarının yıllardır birlikte aktiviteler düzenlediğini, bu aktivitelerin temelinin, “ortak vatanda ortak sorunlara karşı birlikte mücadele etmek” olduğunu söyledi.

Liderlerin müzakerelere başlamasının kaçınılmaz olduğunu belirten Haralambos, tarihin kendilerine müzakerelerin sekteye uğradığı her dönemde çözümün ve iki toplumu bir araya getirmenin daha da zorlaştığını gösterdiğini kaydetti.

PEO Kadın Bürosu Başkanı Marina Kuku ise, 25 Nisan’da iki kadın bürosunun geniş bir toplantı düzenleyerek çalışan kadınların sorunlarını derinlemesine konuşup tartışacaklarını söyledi.

Kuku, kadınların adanın birleşmesine hazır olması için ellerine geçen her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını da belirtti.