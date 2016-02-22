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Dünya Düşünce Günü…

Gençlik Dairesi İzcilik Birimi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’dan Ortadoğu’daki savaşı ve çocukların ölümünü sona erdirmek için çare bulunmasını istedi.

Dünya Düşünce Günü…

Gençlik Dairesi İzcilik Birimi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’dan Ortadoğu’daki savaşı ve çocukların ölümünü sona erdirmek için çare bulunmasını istedi.

22 Şubat 2016 Pazartesi 15:19
Dünya Düşünce Günü…
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GENÇLİK DAİRESİ İZCİLİK BİRİMİ BM GENEL SEKRETERİ BAN Kİ MOON’A İLETİLMEK ÜZERE BM YETKİLİSİNE BİR MEKTUP VERDİ

İZCİLER BAN’DAN ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞI VE ÇOCUKLARIN ÖLÜMÜNÜ SONA ERDİRECEK BİR ÇARE BULUNMASINI İSTEDİ

 Gençlik Dairesi İzcilik Birimi, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’dan Ortadoğu’daki savaşı ve çocukların ölümünü sona erdirmek için çare bulunmasını istedi.

Gençlik Dairesi İzcilik Birimi, “Dünya Düşüce Günü” dolayısıyla Kuğulu Park önünden Ledra Palace’a kadar pankartlı yürüyüş gerçekleştirdi ve Ledra Place sınır kapısında BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’a iletilmek üzere BM yetkilisine bir mektup verdi.

Mektupta Dünya Liderleri’nin nereye doğru gidildiğini düşünmesini istediklerini yazan izciler, sorunlara çareler bulmak amacıyla Birleşmiş Miletler şemsiyesi altında bir araya gelmelerini istedi.

Hiçbir şey yapmadan ölü çocuk bedenlerinin Akdeniz’den toplanmasını seyretmek istemediğini dile getiren İzciler, mektupta şu ifadelere yer verdiler:

“Şundan eminiz ki; daha emniyetli, yerlere doğru yapılan göç yollarında, çocukların açlıktan ölmelerini gözlemlemek en az bizler kadar sizi de üzüyor. Orda insanlar ölüyor ve yaşama el uzatmanın zamanıdır. Dünya bir bütün olarak bir araya gelmelidir. Bizler hepimiz aynı dünyanın büyük ailesinin birer üyesiyiz”.

Mektubun BM yetkilisine teslim edilmesinin sonrasında basına kısa bir açıklama yapan Gençlik Dairesi Müdürü Hatice Düzgün, 22 Şubat Dünya Düşünce Günü’nde bütün dünyadaki izcilerin gerek kendi ülkeleriyle ilgili, gerekse dünyayla ilgili bir tema seçtiğini ve o gün o konuyu yoğun olarak düşündüklerini, üzerinde çalışıp ne yapabileceklerini ele aldıklarını kaydetti. 

Gençlik Dairesi izcilerinin de bugün Suriyeli, çocukların ülkelerinden kaçarken denizlerde boğulmasıyla ilgili bir düşünce geliştirdiklerini, Liderleri göreve davet etmek için Ban’a tüm dünya Liderleriyle birlikte çalışması ve barışı yeniden inşa etmesi için çağrıda bulunduklarını kaydetti.

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