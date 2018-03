Dünya Bir Hapishane Gezegeni Olabilir mi ?

Modern insanlar olarak bilinen türlerimiz, Dünya gezegeninde evrim geçirmedi ve bunu kanıtlamak için gezegenin herhangi bir yerinde var olan gerçek bilimsel

bir kanıt bulunamadı.

İster beğenin, ister inkar edin, ister kabul edin veya reddedin atalarımız 50-60.000 yıl önce Dünya’ya sürgüne gönderildi ve hapsedildi.

Ve bilim akrabalarımızın da varolduğuna katılmamasına rağmen, evrenin başka yerlerinde yaşamanın güçlü bir ihtimal bulunabileceğini düşünüyor. Ancak, bilimsel topluluk, tüm şüphelerin ötesinde doğrulanana dek bunu gerçek olarak açıklamayı reddediyor.

Bununla birlikte, mantık, yaşam kaynağının evrene seçici olarak dağılmaması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtir.

Bu nedenle, eğer dünya üzerinde yaşam var ise, başka dünyalarda da varolması gerekir. Farkında olmadığımız canlılar olabilir, ancak yabancı yaşamın büyük bir çoğunluğu Dünya’da bulunan canlılar ile karakteristik özellikler paylaşacaktır.

Aslında, türümüzün çekildiği benzer gezegenlerden kaynaklanıyordu. Evrenin evrim ölçeğinde bir yer işgal ederken, biz Dünya üzerinde evrim geçirmedik. İnsan soykütüğü ve kökeni tamamen dünya dışıdır.

Tutuklandı ve yeryüzüne sürüldü

Atalarımız Hapishaneye Yerleştirmeden önce evrende özgürce yaşıyorlardı. Bizler direkt torun ve hala yaşayan dünya dışı varlıkların uzak akrabalarıyız. Bir zamanlar bu toplumların tüm haklarını, sorumluluklarını ve teknolojilerini paylaştık, ancak son 60.000 yılda atalarımız tutuklandı ve Dünya’ya sürüldü. Modern insan davranışlarına dayanan mantıksal sebep, bazı Cro-Magnoids (atalarımız – homos sapien sapiens’ler) çılgınlık ve cezai davranış sergilemeye başlamıştı. Başkalarının haklarını ihlal eden kişilerle başa çıkmak için etkili ve ‘insancıl bir çözüm’ bulmak mutlak bir zorunluluktur. Sorun bildirenlerin belirlenmesi ve izole edilmesi gerçekleşti.

Atalarımız tutuklandı ve sürgüne gönderildi. Farklı fiziksel özelliklerimiz (cilt rengi gibi), bir zamanlar nüfusun yeryüzüne olan evrimsel adaptasyonunun bir sonucudur.

Not: Sık sık sorarım neden sadece genetik olarak “tamir edilmedik” ve sonra topluma yeniden bütünleştirilmedik.

Olası iki sebep vardır:

1. Akıllı yaşam formlarının zorunlu genetik modifikasyonu büyük olasılıkla korkunç bir galaksilerarası medeni hak ihlali olarak düşünülür ve bu nedenle kesinlikle yasaktır veya

2. Önceki genetik manipülasyon çok yanlış gitti ve yasadışı oldu.

Sürgün için Koşullar:

– Mahkumlar eski hayatlarının tüm belleğinden mahrum bırakıldı

– Mahkumlara hiçbir alet veya teknoloji verilmedi

– Mahkumlar, eski dünyaları simüle etmek için çeşitli iklim koşullarına sahip bir gezegene yerleştirildi

– Galaksilerarası medeniyetten uzak olmak için bu gezegen seçildi

– Yardım veya Gelişime müdahale yasaklandı

– Mahkumların periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi

Galaksiler arası topluluktan seçilen hapishane gezegene olan uzaklığı, teknolojik gelişmeyi tetikleyebilecek herhangi bir karışmayı önleyebilir veya en azından ciddi biçimde engelleyebilir.

İnsanlar Dünya’da sürgün edildikten sonra, izleme ve değerlendirme başladı. Dünyanın tutsaklarını korumak için herhangi bir girişim yapılmayacağı konusunda anlaşmıştı.

Bununla birlikte, mahkumların olumsuz davranışları kesilirse, yıldızlararası topluma yeniden entegrasyonu düşünülmüştür. Doğanın bizim ‘sorunumuz’ ile ilgileneceği umuldu.

Cezai seçim komitesi Andromeda galaksisinin çok dışında bir yıldız yörüngesinde dönen ideal bir gezegen seçti. UFO’lardan büyük bir filo toplandı, atalarımız onlara yüklendi ve yeryüzündeki hapishane kaderine doğru uzun yolculuk başladı.Tutuklu transferi, insanlığın kökeni ve sürgünümüzün başlangıcı olan gelişimiz üzerine başladı.

Hapishane Olarak Dünya Gezegeni Seçildi

Bilim, hominoidlerin (maymunlar vb. ) bu gezegende uzun süredir yaşamış olduklarını kanıtladı. Bilim, aynı zamanda türümüz olan Homo Sapiens Sapiens’in (Cro-Magnon veya Modern Adam) henüz kanıtlamadığını belirtti.



Atalarımız, zihinsel hastalık, suç ve cinayetlerin galaksiler arası yayılmasını durdurmak ya da en azından izole etmek için Dünya’ya sürüldü. Bu, bugün hala çevremizde gördüğümüz aynı suç davranışı ve zihinsel hastalığı açıklayabilir.

Negatif davranış, doğamızın kaçınılmaz bir parçası gibi görünüyor. Şiddet, şehvet dolu, intikamcı, hırsızlık ve / veya cani düşüncelerden bağımsız tek bir insan yoktur.

İnsanların bu gezegende yaşadıkları doğal olmayan dehşet neredeyse her zaman kendi türlerimizden kaynaklanır. İnsanlar yalan söylemek, çalmak, hile yapmak, tecavüz etmek, cinayet ve kirletmek gibi.

Her şeyi, hatta kendi türümüzden kurtardık. Kendimize, dünyanın tüm canlılarına ve medeniyetler arası yıldızlara karşı korkunç bir tehlike içindeyiz.

İnsanlığın hain ve canice yolları, evrendeki barış için gerçek bir tehdit olarak kalır.

Dünya, uzak konumu, çeşitli iklimleri ve türümüzdeki canlıları destekleme kabiliyeti nedeniyle bir hapishane gezegeni olarak seçildi.

Atalarımız eski yaşamlarının tüm hatıralarından yoksun bırakıldı ve eski iklim ortamlarına benzerlikler nedeniyle seçilen farklı kıtalara yerleştirildi. Dil, boyut, şekil ve renk bakımından çeşitlilik göstermekteydik, dünyadaki tüm mahkumlar Cro-Magnon’du.

Bununla birlikte, Dünya’da insan hapsedilmesi herkes tarafından kabul görmedi. Dünya üzerindeki insan hapishanesinin ilk günlerinden itibaren sempatizanlar dünyamızda seçkin uygarlıklara yardımcı olmuştur.

Yabancılar tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretler her zaman entelektüel yeteneğin ve teknolojik başarının çarpıcı bir sıçramasına neden oldu.

Ne yazık ki, neredeyse tüm bu medeniyetler ve ileri teknolojileri, uzaylılar bizi gözlemleyerek keşfedildi ve aniden ve trajik bir şekilde sona erdi.

Bazı trajediler bilinmeyen halde uygarlıkların yokolduğu yöntemlerle sonuçlandı.

Mahkumlar hayatta kaldıysa, ilkel bir devlette ilişkiler kurarak var olan ve muhtemelen Dünya’nın yerli hominoid türleriyle melezleşebileceklerini düşünüyorlardı.

Bu, çok yanlış kanıtlanmış bir inançtı. Hemen yolumuza gelen her şeye hakim olmaya başladık.

Modern insanın ani karasal görünüşü o kadar büyüktü ki, Cro-Magnoids, Dünya’nın gıda zincirinin tepesinde 350.000 yıldan uzun süredir yaşayan Neandertalleri sadece birkaç bin yıl içinde küresel çapta yok olmasına neden oldu.

İnsanın Gelişi Dünya Tarihini Değiştirdi

Hapsedilmiş insanların ilk gözlemleri planlandığı gibi ilerledi, ancak bin yıl içinde çok ciddi gözlem ve varsayımların yapıldığı açık bir hale geldi. Mahkumların ilkel bir durumda kalan kavramı, atalarımız yıldızlararası medeniyetin bir mikrokozmosunu yaratmaya karar verdiğinde paramparça oldu.Tarihte ilk kez Dünya, sanat, mimarlık, hayvancılık, tarım, yazılı diller, ileri matematik, teknoloji, hukuk, din ve hükümete tanık oldu. Aynı zamanda modern insanın vahşetine tanık oldu. Burada zaten benzer yaşam formlarıyla biraraya gelmek yerine, sistemli küresel katliamına başladık.

Genetik testler, atalarımızın şaşırtıcı entelektüel ve teknolojik gelişiminin genetik hafızanın sonucu olduğunu ortaya koydu. Bu çok ateşli bir tartışma başlattı.

Bir taraf, yıldızlararası uçuşu gerçekleştirme noktasına genetik olarak “hatırlayan” ve galaksiler arası uygarlığa yeniden enfekte olma riski altına girmeden önce, dünyanın tutsaklarının derhal ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Öbür taraf, yeterince zaman verildiğinde kendi imha edeceğimizi ve bizim kadar bizimle gözlemlemeye çalıştığımıza kesinlikle inandı.

Yeryüzünde sürülen insanların gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi, sıkı koşullar altında üzerinde anlaşmaya varıldı ve bir numaralı koşul “temasa geçilmemeli” olarak kabul edildi.

İnsanlar gözlemi devam etti, çünkü insanlar çoğaldı ve egemen olmaya başladı.

Hakimiyet – İnsanların Neandertallere Hakimiyeti

İnsan kökenli araştırmalarda (paleoantropoloji) en çok tartışılan konularından biri, modern insanların kökeni homo sapiens sapiens üzerinde odaklanmaktadır.

Neandertaller 130.000 yıl dünyaya hükmetti.



Yaklaşık 300.000 yıl önce, Eski Dünya’da morfolojik açıdan çok çeşitli hominoidler (Hominidae ailesinin herhangi bir primatı) tarafından işgal edildi.

Kuzey Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da Homo sapiens vardı; Asya’da Homo erectus; ve Avrupa’da, Homo neanderthalensis.

130 bin yıl önce Neandertallerin hepsi anatomik açıdan çok farklıydı ve ayrı bir tür olarak sınıflandırıldı – Homo neanderthalensis.

Sonra, yaklaşık 50.000 ila 60.000 yıl önce, Cro-magnoidler (atalarımız) aniden bu gezegende ortaya çıktı. Neandertallerle birlikte yaşamak yerine, onları 25-30.000 yıl içinde küresel olarak yok ettik.

Bugüne kadar, 25.000 yıl öncesinden daha yeni Neandertal numuneleri bulunamadı. Bununla birlikte, bu, Neandertallerin mutlaka soyu tükenmiş olduğu anlamına gelmez.

Aslında, bugün Yeti ve Bigfoot olarak tanımladığımız şeylerin aslında Neandertal kurtulanları olduğunun ve aslında oldukları olduğunu öne sürmek için ezici fiziksel kanıtlar bulunması olasılığı var.

Evrimciler, Portekiz’in Lapido kentinde bir çocuğun iskeletinin ortaya çıktığı 1999’da çılgınca kutladılar. Yaklaşık 25.000 yıl öncesine tarihlenen kalıntılar, Neandertal ile modern özelliklerin bir karışımını gösterdi ve bunun bir hibrid, hatta muhtemelen atasözü “kayıp halka” olabileceğini düşündürüyordu.

Fakat, ç farklı çocuğun üç örneğinden çıkarılan küçük DNA parçaları, günümüz insan popülasyonları ile yakından ilişkili olmadığını ortaya koydu.

Tüm deliller, Dünya’ya gelişimizin ani olduğunu ve burada var olan tüm yerli yaşam biçimlerinden kökten farklı olduğumuz gerçeğini işaret etmeye devam ediyor.

Küresel paleoantropolojik ve arkeolojik görüntü, Homo Sapiens Sapiens’in (Cro-Magnon veya Modern Man) ani ve beklenmedik görünümü ile çarpıcı biçimde değişti.

Hapishane gezegene Cro-Magnons’ın sürülmesi, geçim kalıplarında (yiyecek toplamak), araçlarda ve sembolik ifadelerde (kültürlerde) ani ve dramatik bir değişikliğe neden oldu.

Kültürel uyarlamadaki bu çarpıcı değişiklik, yalnızca niceliksel nitelikte olan değil, daha önceki tüm insanlık ve homo-davranışlardan önemli bir ayrımı temsil eden, büyük niteliksel bir dönüşümü yansıtan bir niceliktir.

Kelimenin tam anlamıyla, dünyada daha önce hiç görülmemiş olan teknolojik yaratıcılık, toplumsal oluşumlar ve ideolojik karmaşıklığı sergileyen yaratıcı bir patlamaydı. Erken Cro-Magnon’lar anatomik olarak modern değil, entelektüel ve davranışsal açıdan modernti.

Dünya’daki insanların sürdüğü Neandertaller, atalarımızla kaynaklar için doğrudan rekabette yer aldı. Neandertallerin Cro-Magnons’tan daha büyük, daha güçlü, daha hızlı ve büyük beyinleri olmasına rağmen, Neandertallerin kaybettiği bir rekabetti.

İklim değişikliği olup olmadığı ya da Croand Magnon’un aniden ortaya çıkışı, Neandertallerin çöküşüyle ​​sonuçlanıp sonuçlanmadığı konusunda çok bilimsel bir tartışma oldu.

Çalışmalar o zamandan beri Neandertal imhasına neden olan iklim değil, atalarımızla rekabet edildiği sonucuna vardı. Antik mezarlıklarda insan ve Neandertal kemiklerin bazen birlikte bulunmasının nedeni de budur.

Evrimcilerin geçtiğimiz yüzyılda Neandertallerle Cro Magnonlar arasında evrimsel bir bağlantı kurmaları için büyük çaba sarf ettiler; hiçbirinin doğru veya doğru olduğu kanıtlanmadı.

Aslında, girişimlerin birçoğunun aslında bilimsel olarak kasıtlı dolandırıcılık olduğu kanıtlandı ve geride kalanların vahşi spekülasyondan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı.

Evrim çizelgeleri bile yanlıştır, çünkü insanın maymundan modern insana en küçükten en büyüğe doğru ilerleme eğiliminde olduğu düşünülür.

Evrimciler haklıysa, modern insandan (Neandertaller) hemen önce olan biçim, modern insana kıyasla büyüklük bakımından büyük olurdu ve antik insanların “devler” olarak adlandırdığı şeyin tasvirini karşılayacaktı.

NOT: En eski ‘tarih öncesi’ mağara çizimleri, tabloları, petroglyphleri ​​ve diğer taş sanatlarının 20-25.000 yıl önce olduğu tahmin edilmektedir.

Akademik çevrelerden birçoğu erken sanatçıları Neandertal adam olarak tasvir ettiler, ancak Neandertaller binlerce yıl önceki Cro-Magnon atalarımız tarafından yok edildi.

Aksini ispatlamak için inanılmamış çabalar ve aldatma eylemlerine rağmen, Neandertaller modern insanların atası değildir.

DNA araştırması, modern insanların soy ağacında Neandertalal atalara sahip olmadıkları sonucuna varıyor.

29.000 yıl önce güney Rusya’ya gömülmüş bir Neandertal bebeğinin kaburgalarından çıkarılan DNA’nın modern insan DNA’sından alakalı olduğu çok belirgin bulundu.

Glasgow Üniversitesi’nden William Goodwin, “Neandertallerle modern insanlar arasında herhangi bir karışım olsaydı çok fazla bir şey olmadı” dedi.

“Her ne kadar bir arada yaşadıysa da, genetik materyalin Neandertallerden modern insanlara geçtiğine dair herhangi bir kanıt bulamıyoruz.”

Nature dergisinde yayınlanan eser, Portekiz’de bulunan bir çocuğun eski kalıntılarının kanıtlarından çelişiyor ve daha sonra bunu ispatladı

Genetik Bellek – Doğal Durumumuza Geri Dönüş

İnsan zekası genetik hafızanın bir sonucudur.



Genetik bellek, bireyin belleğin konusunu ilk elden tecrübe etmek zorunda kalmadan nesiller boyunca bir belleğin geçtiği bir süreçtir.

Basitçe ifade edildiğinde, genetik hafıza, karmaşık yetenekler ve diğer daha tipik ve yaygın olarak kabul gören fiziksel ve davranışsal özellikler ile birlikte gelen gerçek sofistike bilgidir.

Günlük terimlerle, yani ailelerimizden saç, cilt ve göz rengimizin yanı sıra istihbaratımız da olsun demektir.

Psikolojide genetik bellek, doğumda var olan, duyusal deneyim yokluğunda var olan ve zamanın uzun zamanlarında genomun içine dahil edilen bir bellek olarak tanımlanır.

Günlük olarak, maruz kalmadığımız şeyleri hatırlıyoruz demektir, çünkü genlerimiz bu kadar uzun süredir devam etmektedir.

Genetik anılar, toplu bilincin bir parçası olarak atalarımızdan miras kalan, anıları, duyguları ve fikirleri olarak tanımlanır. Bunlar, bazı yırtıcı ya da böceklerin doğal bir korkusu ya da tat hissi gibi şeyler olabilir.

Kuşaklardan kuşağa genetik olarak ne kadar çok bilgi aktarıldığından emin olan hiç kimse yoktur. Entellektüel hafızanın kalıtsal olup olmadığı ve eğer öyleyse ne kadarının kalıp kalmadığı konusunda birçok teori vardır.

Modern insan olarak, bir dereceye kadar genetik belleğe erişmeyi başardık, ancak yine de inanılmaz bir potansiyele sahibiz.

İstihbarat, özellikle de genlerin hafızada kalma yeteneği, insan genetik araştırmaları için uzun zamandır ilgi çekici olmuştur.

Deneysel gözlemlerin ilk metodik seti, Mendel’in kalıtım kanunları üzerine etkili bir makalesinden bir yıl önce, Galton’un 1865’deki çalışmasına kadar izlenebilir.

Galton, istatistiksel araçları kullanarak ailelerde birçok özelliğin iletimini değerlendirdi. Zihinsel yetenek de dahil olmak üzere birçok özelliğin genetik olarak bulaştığı ve normal olarak genel popülasyonda dağıldığı sonucuna varmıştır.

1881’de Théodule Ribot, psikolojik ve genetik hafızanın ortak bir mekanizmaya dayandığını ve eski kimliğin bilinçle etkileşim kurması bakımından sadece ikinci kuşaktan farklı olduğunu ileri sürdü.

Beyin bilim insanları beynin belli bölgelerinin boyutunun sıkı genetik kontrol altında olduğunu ve bu bölgeler ne kadar büyük olursa istihbaratın da o kadar yüksek olduğunu söylüyor.

İstihbarat genetiği çalışması, zihinsel yeteneklerin genlerden ne kadar ve ne şekilde etkilendiğini inceler. Birçok genetik ve çevresel faktör zekayı etkiler ve Deoxyribonucleic acid’in hafızada oynadığı rolü bilimin anlamaya çalışmaya devam etmesi.

Atalarımızın durumunda, genetik zekâ kuşkusuz nesilden nesile geçmiştir, ancak binlerce yıldır hayatta kalmanın önceliği bastırılmıştı.

Bu, sağkalıma harcamaya ne kadar çok zaman geçtikçe, o kadar ilerlediğimiz gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Zekâlarımız bir çita ya da bir zebra çizgileri olduğu için bizim zekamız doğaldır.

Bu gezegende, yaratma gücüne sahip olan şimdiye kadar var olan tek canlı biziz. Biz sadece araçlar yaratmakla kalmıyoruz, onları daha da gelişmiş araçları yapmak için kullanıyoruz, daha sonra düzinelerce uygulama için onları uyarlıyoruz.

Son 100 yılda entelektüel gelişimimiz katlanarak arttı ve her yıl% 30 oranında büyümesi bekleniyor.

Bunu perspektifle ifade etmek; New York Times gazetesinin haftalık baskısı bugün, onyedinci yüzyıl İngiltere’sinde ortalama bir insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceğinden daha fazla bilgi içeriyor.

Bu bilimsel, akademik ve teknolojik patlama evrimin sonucudur mu?

Hayır. Evrim, Cro-magnon’un Dünya’daki ani görüntüsünü açıklamaya çalıştığında bir tuğla duvarın içine giriyor.

Yeryüzündeki tüm diğer canlılar, karmaşık kimyasal işlemlerle rafine edilen derin yer altı kaynaklarından alınan yakıtla güçlendirilen karmaşık mekanik kolaylıklar ile karayolları inşa ettiler mi? Yok.

Küresel bir dijital ağda şarkı ve film ticaretinde kaç maymun gelişti? Yok.

Kaç Neandertal kendilerini uzaya fırlattı? Yok.

Bu gezegende gelişmedik; entelektüel yenileme yaşıyoruz ya da doğal halimize dönüyoruz.

Evrimin evrensel bir süreç olduğunu ispatlamak için bir miktar kanıt olmakla birlikte, Dünya’da evrimleştiğimizin hiçbir kanıtı yoktur. Aslında, tüm deliller aksini gösteriyor.

Genetik hafızamızın en iyi örneklerinden bazıları ‘savants’. Genetik olarak önceden var olan tamamen gelişmiş yeteneklere sahiptirler.

Savant sendromu, bir kişinin normal olarak kabul edilene oranla çok yetenek veya kabiliyet sergilediği bir durumdur.

Açıkça öğrenmiş oldukları bilgiye sahipler. Örneğin, mutlak müzikal virtüözü Leslie Lemke hayatında bir müzik dersi almadı.

Bir yüzyıl önce, “Blind Tom” Wiggins’in müzikal dehası, bebeği kendiliğinden yerine getirirken başladı, böylece yeteneği öğrenilemedi.



Bebek olarak bir kafa travmasından sonra, savant Alonzo Clemons, tereyandan gıdaya kadar kullanışlı olan her şeyden esinlenmeye başladı ve şimdi ünlü bir heykeltıraş.

Hayvanın kendisine tek bir bakışta sonra, kil ile herhangi bir hayvanın mükemmel bir örneğini yapabilir ve bir saat veya daha kısa sürede. Çalışmalarının ayrıntıları çarpıcı!

Her kas ve tendon kusursuz bir şekilde yerleştirilmiş, her eklem kusursuz bir şekilde orantılıdır ve henüz hiçbir resmi eğitim almayan tek bir ders almamıştır.

Genetik bellek insanın yok olmasına neden olacak mı?

Yıldızlararası medeniyeti olumsuz davranışlarımızdan korumak için Dünya’ya yerleştirildiğimize göre, insanlı yıldızlararası uçuşu ilk önce genetik ve davranışsal olmadan olumlu bir şekilde değiştirirsek, imha edilmek üzere imha edeceğiz.

Sizi temin ederim, genetik ve entelektüel gelişim sadece bizim için bir ilgi oluşturmadı. Genetik bellek insanın yok olmasına neden olacak mı? Muhtemelen ve muhtemelen.

Teknolojik olarak bu gezegeni kalıcı olarak bırakma yeteneğine yaklaştıkça, uzaylılar tarafından yoğun gözlem altında tutuluyoruz.

Uzaylı Gözlem – İnsanlar İzlendi

İnsanoğlu binlerce yıldır gözlem altında

UFO’lar ve uzaylılar, aşırı aktif hayal gücünün ürünü değildir.

UFO’lar ve uzaylılar var. Uzaylılar insanları izlemeye devam ediyor ve birçok kez bizimle temas kurmuşlar.

Bununla birlikte, bilim, din ve hükümetler kendi menfaatlerini korumak için UFO’ların ve uzaylıların neleri olduğu konusunda büyük miktarda bilgi bırakmışlardır.

UFO’lar ve uzaylılar, insanlık tarihinin bir parçasıdır ve mağara çizimlerinden bugüne sanat formlarında tekrar tekrar görülürler. UFO’lar ve uzaylılar, zamanın başlangıcından bu yana her dinde bahsedilir; bunların her biri, bunları çok benzer modalarda anlatmaktadır.

Uzaylılar ve UFO’lar, insanların büyük çoğunluğu tarafından gerçek olarak tanınmaktadır ve okuduğunuz gibi, birçok dünya lideri de UFO’nun var olduğunu kamuoyuna itiraf etmiştir:

Şüphesiz, bugüne kadar dünyasal yaşamın gözlem altına aldığımızı ve şu an bunun içindeyiz.

Dünya gezegenine hapsedildik ve yalnızca bizim hakkında söylenenler hakkında spekülasyon yapabiliriz. Fakat gündeme gelecek bir günde, tanımlanamayan uçan nesneler ve uzaylılar hakkındaki her şeyin bize bildirileceği bir günden itibaren emin olabilirsiniz.

Muhtemelen iki yoldan biriyle ortaya çıkacaktır:

1. Akıl hastalıklarına ve cezai davranışa neden olan genetik kusurları onaracağız ve galaksiler arası topluma tekrar kavuşacağız,

2. Yoksa hiçbir şey yapmıyoruz ve kendimizi, yapamayacağımız ve kazanamayacağımız bir savaşla savaşmakta buluyoruz.

UFO’larda uzaylıların son elli bin yılda gerçekleştirdikleri insanların izlenmesi ve değerlendirilmesi, gelişmelerimizi ve herhangi bir kaçış tehdidimizi izlemekti.

Saat geçiyor, geri sayım başladı. İnsanlar yıldızlararası seyahat ve galaksiler arası ikamet amaçlı yeni gelişmelerle birlikte, dünya dışı akrabalarımız ve muhtemelen diğer akıllı yaşam formları ile kaçınılmaz bir çatışmayı hızlandırırız.

Bir ülkenin bir başkasına karşı savaşı değil, dünyaya karşı bir dünyayı saymak için çok fazla bir savaş olmayacak.

Bazı çok profilli insanlar kendimizi dünyevi bir saldırıdan korumak için hazırlık yapmamız konusunda uyardılar.

“Evrenin kontrol altına alındığı bir kaza programı zorunludur, büyük Manhattan Projesi altında A-bombasını inanılmaz kısa bir sürede ürettik.Günümüzdeki aciliyet bugün daha da büyük … Hava Kuvvetleri sona ermeli UFO gizliliği, gerçekleri bilim insanlarına, halka, Kongre’ye verin.Halklar doğruyu fark ettikten sonra geri dönüp talep bile gösterecek bir çarpışma programı … çünkü bu kaybetmeye cesaret edebilecek bir yarışmız “dedi. – Binbaşı Donald E Keyhoe, Amerika Birleşik Devletleri Marine Corp, Direktör NICAP

“Bir sonraki dünya savaşı gezegenler arası bir savaş olacak, yeryüzündeki uluslar bir gün diğer gezegenlerden gelen kişilerin saldırısına karşı ortak bir ön planda olmalıdır.Geleceğin politikası kozmik veya gezegenlerarası olacaktır.” – General Douglas MacArthur, Field Marshall’ın rütbesini şimdiye kadar taşıyan tek Amerikan askeri subayı

1947 Temmuz’unda New Mexico’da bulunan Roswell’de “rezil” tabakasından hasar gören yabancı teknoloji, doğrudan entegre devre çipi, lazer ve fiber optik teknolojilerin, parçacık kirişlerinin, elektromanyetik iticiliğin gelişimine yol açtı. sistemleri, gizli yetenekleri ve diğerlerini nasıl bilebilirim? Ben sorumluyum! ” – Albay Philip Corso, Ordu İstihbarat subayı, Pentagon’daki ABD Ordusu Araştırma ve Geliştirme bölümünde Yabancı Teknoloji eski başkanıydı.

UFO Crash At Roswell, New Mexico

Neden New Mexico, Roswell yakınlarındaki bir uzay aracı kaza yaptı?

Roswell kazası hakkında inanılmaz miktarda bilgi olmasına rağmen, neden bu olduğu gizemini koruyor. Mekanik arıza, elektrik kesilmesi ve operatör arızası önerilen nedenler listesi arasındadır.

Ancak, belki de ‘kaza’ hiç bir çarpışma değildi, aksine bunun nedeni başka bir UFO’dan kaynaklanıyordu. Aslında, kazadan hemen önce Amerikalı bir Amerikalı tarafından iki UFO bildirildi. Birinin gökyüzünde diğeri ‘peşinde’ olduğunu belirtti.

UFO’nun yok edilmesi için iki olasılık vardır:

1. Sempatizanlardan oluşan bir gemi insanlarla temas kurmaya başlamıştı veya yakalandı, ya da yakalandı,

2. Gerçekten kötü bir şeyin insanlara haber verilmediği engellendi, ancak …

Tarih boyunca tanımlanamayan uçan nesne nişanlarının sayısı ve çeşitliliği, uzaylılar tarafından izlenip değerlendirildiğine dair mükemmel kanıt sağlıyor.

Ve hızla gelişen algılama teknolojilerimiz nedeniyle şimdiye kadar olmadığı kadar gizli ve çok daha yakından izlenmeye başlandı.

Derin uzay araştırmalarına her zamankinden daha yaklaştıkça kaderimizin belirlenmesine daha da yaklaşıyoruz.