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Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs Türk Toplumunda Ekonomik Analiz ve Sürdürülebilirlik Programı” kapsamında Dünya Bankası uzmanları, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ev sahipliğinde, Ekonomik Örgütler Platformu üyesi birlik ve oda temsilcilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs Türk Toplumunda Ekonomik Analiz ve Sürdürülebilirlik Programı” kapsamında Dünya Bankası uzmanları, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ev sahipliğinde, Ekonomik Örgütler Platformu üyesi birlik ve oda temsilcilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

05 Haziran 2018 Salı 15:20
Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Kıbrıs Türk Toplumunda Ekonomik Analiz ve Sürdürülebilirlik Programı” kapsamında Dünya Bankası uzmanları, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ev sahipliğinde, Ekonomik Örgütler Platformu üyesi birlik ve oda temsilcilerine yönelik bir sunum gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre sunumda, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik koşullarıyla ilgili yapılan mevcut çalışmalardan elde edilen bulguların bir özeti aktarıldı.
Açıklamaya göre uzmanlar, bu bulgulara dayanarak, toplumun yüksek gelirli AB ekonomilerine nasıl yakınlaşabileceğine ve çözüme yönelik ne şekilde daha iyi hazırlanabileceğine dair görüşlerini paylaştı.
Dünya Bankası uzmanlarının sunumlarında Kıbrıs Türk toplumunun “orta gelir tuzağına” düştüğüne işaret ettiğibelirtilen açıklamada, AB ekonomilerinin krizden çıkmalarına rağmen Kıbrıs Türk toplumunun kriz sonrasında henüz toparlanamadığını, bunun bir sonucu olarak da AB ekonomileriyle Kıbrıs Türk ekonomisi arasındaki farkın daha da açıldığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, uzmanlar, yüksek gelirli ekonomi statüsüne çıkıp daha sonra tekrar orta gelir düzeyine gerileyen tek ekonominin Kıbrıs Türk Toplumu ekonomisi olmadığını belirterek, son on veya yirmi yıl boyunca sadece bir avuç ekonominin yüksek gelir statüsüne çıkmayı ve büyümeyi sürdürmeyi başardığına işaret etti.
Sunumda, bu ekonomilerin başarılı olmalarının nedeninin önümüzdeki on yıllar içinde nereye ulaşmak istediklerine dair net bir vizyona sahip olmaları, böylesi bir vizyona ulaşmak için bir strateji geliştirmeleri ve bu stratejiyi tutarlı bir şekilde uygulamaları olduğu da kaydedildi.
Kıbrıs Türk ekonomisine benzer ekonomilerin sorunları aşma süreçleri ile ilgili örnekler veren uzmanlar, en son yayınlanan Rekabet Edebilirlik Raporu’nun Kıbrıs Türk toplumundaki iş yapma ortamının özel sektörün büyümesini sınırlandırdığına işaret ettiğini söyleyerek, bürokrasiyi azaltarak verimli hale getirmenin, işletmelerin maliyetlerini azaltmaya yardımcı olacağını ve rekabet edebilirliklerini artıracağını ve bunun da daha fazla ekonomik büyüme ve istihdama yol açacağını vurguladı.

“GENÇLER VE KADINLAR ARASINDA İSTİHDAMIN ARTIRILMASI REFAHIN DAHA FAZLA PAYLAŞILMASINI SAĞLAR”

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Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaynaklarından en iyi şekilde yararlanamadığını belirten uzmanlar, şu saptamaları öne çıkardı:
“Çalışma yaşında olanların yalnızca %50’sinin işi var. AB’de bu oran %65.
Her 6 gençten yalnızca 1’inin işi var. AB’de bu oran 6’da 2.
Kadınların yalnızca 1/3’ünün işi var. AB’de bu oran neredeyse 2/3”
Uzmanlar ortaya koydukları bu saptamaların ardından, benzer sorunları olan ekonomilerin genç ve kadın istihdamını artırmak için yürüttükleri stratejileri anlattı.
Uzmanlar sunumun sonunda, ekonomiyle ilgili uzun vadeli bir vizyon üzerinde konsensüs oluşturulmasının, oturmuş yüksek gelirli ekonomilerde reforma yön verme ve sürdürmeye yardımcı olmak açısından önemli olduğuna değindi.
 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 18:44
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