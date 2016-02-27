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Dündar Ve Gül'ün Tahliye Edilmesi

Avrupa Birliği (AB), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliye edilmesini, memnuniyetle karşıladı.

Dündar Ve Gül'ün Tahliye Edilmesi

Avrupa Birliği (AB), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliye edilmesini, memnuniyetle karşıladı.

27 Şubat 2016 Cumartesi 07:09
Dündar Ve Gül'ün Tahliye Edilmesi
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AB TAHLİYELERİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

 Avrupa Birliği (AB), Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tahliye edilmesini, memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının ardından Dündar ve Gül'ün 92 gün sonra tahliye edildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin Dündar ve Gül'ün tutuklanmalarıyla bireysel haklarının yanı sıra basın ve ifade özgürlüğü haklarının da ihlal edildiğine hükmettiği belirtilen açıklamada, "Bu karar, AB'nin asli temellerinden biri olan ifade özgürlüğünün garanti altına alınması için doğru yönde atılmış gerekli bir adımı temsil ediyor ve söz konusu gazetecilere yönelik tüm suçlamaların düşeceğine inanıyoruz" ifadesi kullanıldı.

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