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23 Aralık 2016 Cuma 11:48

“Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” Dergisi Tanıtıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç bugün “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” adlı dergisini tanıttı.

'Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” Dergisi Tanıtıldı
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DERGİNİN GELİRİ DİYALİZ VE BÖBREK HASTALARI DAYANIŞMA DERNEĞİ’NE BAĞIŞLANACAK

Lefkoşa Türk Belediyesi As Başkanı Akın Aktunç bugün “Dün, Bugün, Yarın Başkent Lefkoşa Türk Belediyesi” adlı dergisini tanıttı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Metropol Süpermarket’in 1. Katında yer alan Pizzyburger’de yapılan  tanıtım kokteyline Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, LTB  Başkanı Mehmet Harmancı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Tülin Köseoğlu ile çok sayıda konuk katıldı.
AKTUNÇ

LTB As Başkanı Akın Aktunç tanıtımda yaptığı konuşmada, hazırladığı dergide LTB’nin dünü, bugünü ve yarını ile ilgili bazı bilgi ve fotoğrafların yer aldığını belirterek, derginin gelirinin tamamının Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne bağışlanacağını söyledi. Aktunç, 16 yıl LTB Meclis üyeliği yaptığını, görevi boyunca her zaman insana değer verdiğini ve insan odaklı çalışmalarda yer aldığını kaydetti. 16 yıllık belediye meclis üyeliği boyunca Burhan Yetkili, Şemi Bora, Kadri Fellahoğlu ve Mehmet Harmancı ile çalıştığını söyleyen Aktunç, kendisinin de çalıştığı belediye başkanlarının yanında Lefkoşa’yı daha iyi bir noktaya  getirmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini ifade etti.

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Tulin Köseoğlu’nun da yaptığı konuşmada, dergi çalışması için teşekkür ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği ve dergisinin gelirinin tamamını derneğe bağışlayan Aktunç’a plaket takdim ettiği belirtildi.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, LTB Meclis üyesi olarak uzun yıllar çalışması nedeniyle, belediyecilik adına büyük bir referans  olduğunu;  sevilen ve sayılan biri olduğunu belirttiği Aktunç’un dergi çalışması boyunca çok mücadele ettiğini söyledi.  Aktunç’un bugün emeklerinin karşılığını aldığını görmekten hem kendisi hem de başkent adına mutlu olduğunu vurgulayan Harmancı, Aktunç’un dergisinin gelirini Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’ne  bağışlamasından dolayı da memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Siyasi parti farkı gözetmeksizin elbirliği ile her gün daha iyi bir şehir ve başkent yaratmak adına bir mücadele sergilediklerini vurgulayan Harmancı, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve  bütün renklerin kardeşliğini  yansıtarak çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyerek, Aktunç’a dergi çalışması nedeniyle teşekkür etti


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