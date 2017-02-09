Dumlupınar Türk Spor Kulübü Dumlupınar Satranç Akademi Ödül Takdim Gecesi Düzenledi
Geceye satranç akademi başkanı Ahmet Kansal,yöneticiler,satrançcılar ve aileleri katıldılar.
DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ 2016 TAKIMSAL BAŞARILAR:
1. 2016 ÇOCUK LİGİ MAĞUSA BÖLGE BİRİNCİLİĞİ
2. 2016 ÇOCUK LİGİ KKTC ŞAMPİYONLUĞU.
3. 2016 U-16 ALT YAPI LİGİ KKTC ŞAMPİYONLUĞU
4. FEDERASYON KUPASI KKTC İKİNCİLİĞİ
5. BİRİNCİ LİG KKTC ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
6. İKİNCİ LİG KKTC İKİNCİLİĞİ.
2017 YAŞ GRUPLARI SATRANÇ ŞAMPİYONASI ( KASIM 2016 ) DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ SPORCULARI YİNE HARİKALAR YARATTILAR. KKSF 2017 YAŞ BİRİNCİLİKLERİ
SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA 7 YAŞ GENEL KATEGORİSİNDE 2. İLE EŞ PUANLI 3. LÜK, ELDE EDEN EKREM DOĞRUEL, 8 YAŞ KIZLARDA 4. LÜĞÜ PAYLAŞAN İREM MUK, 10 YAŞ
GENELDE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞAN BERK NAY , UTKU ÜMİTER, 5. LİK ELDE EDEN BERKAY DEMİR, 10 YAŞ KIZLARDA 4 LÜK ÖDÜLÜ KAZANAN GÜLAL SARAL, 11 GENEL
KATEGORİSİNDE KKTC ŞAMPİYONU ALİ KARAKUŞ, 4. PAYLAŞAN ALİ DOĞAN NAY, 11 YAŞ KIZLARDA BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞAN EMİNE MURUZ, 12 YAŞ KIZLARDA ŞAMPİYON GELEN
HATİCE FİLO, 13 YAŞ GENELDE BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞAN ÇAĞRI KAÇMAZ, 13 YAŞ KIZLARDA 5. GELEN SUDENUR KARAKUŞ, 14 YAŞ GENELDE 3. GELEN BERKE DEMİR, 14
YAŞ KIZLARDA 3. GELEN İLAYDA MUK, 4. GELEN DİLEK EMİRZADEOĞLULARI, 15 GENELDE 3. GELEN MURAT SERİN, 16 YAŞ KIZLARDA 2. GELEN NEZAYET SARAL, 17
GENEL KATEGORİSİNDE 2. GELEN MERİÇ ÖZGÜRKANLILAR.
DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ YİNE ŞAMPİYON. KKSF 2016 MİNİKLER BİREYSEL SATRANÇ TURNUVASI FİNALİNDE KKTC'NİN 48 BÖLGE FİNALİSTİ YARIŞTI. 6 SPORCU İLE KATILDIĞIMIZ FİNALLERDE ŞAMPİYON GELEN SPORCUMUZ ALİ KARAKUŞ, 3. İLE EŞ PUANLI 4. GELEN ALİ DOĞAN NAY, 5. İLE EŞ PUANLI 9. BERKNAY . 93 SPORCUNUN YARIŞTIĞI MAĞUSA MİNİKLER SATRANÇ TURNUVASINA 14 SPORCU İLE
KATILDIK. BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞAN ALİ KARAKUŞ, ALİ DOĞAN NAY İLE BİRLİKTE BERKAY DEMİR, BERK NAY, SÜLEYMAN DOĞAN vE TUĞRA KÜÇÜK FİNALLERE KATILMA
HAKKI ELDE ETTİLER.
ROADMAX & ALTIN PİYON HIZLI SATRANÇ TURNUVASINDA ŞAMPİYON OLAN SPORCUMUZ ALİ
DOĞAN NAY, GENEL KLASMAN 4. SÜLEYMAN DOĞAN, 2007 DOĞUMLULAR 1. BERK NAY,
2008 DOĞUMLULAR 1. DORUK YÜCEL DOLMACI , 2010 DOĞUMLULAR 1. EKREM DOĞRUEL.
GİRNE GÜMÜŞ AT SATRANÇ DERNEĞİ CARRINGTON SATRANÇ TURNUVASINDAN
ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜK. ŞAMPİYON ALİ DOĞAN NAY, ve BAŞARILI SONUÇLAR ELDE EDEN
UTKU ÜMİTER, ÇAĞRI KAÇMAZ, BERK NAY, SÜLEYMAN DOĞAN ve GÖKTUĞ AKİLHOCA'YI
KUTLARIZ....
KKSF 2016 KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI.SPORCULARIMIZDAN ŞAMPİYON
NİLHAN YILDIRAN, 4. GELEN NEZAFET NAY KADINLAR MİLL, TAKIMA SEÇİLDİLER.
DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ HIZLI SATRANÇ TURNUVASI GENEL KLASMAN:
SPORCUMUZ ERHAN DEMİRCİLER ŞAMPİYON , DÖRDÜNCÜ ÇAĞIN KANSAL GELİRKEN,
BAYANLAR:
1.HATİCE FİLO
2.NEZAFET NAY
3.EMİNE MURUZ
KÜÇÜKLER:
2.ALİ DOĞAN NAY
3.UTKU ÜMİTER
BEYARMUDU BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASINDA
EĞİTMENLERİMİZDEN ÇAĞIN KANSAL GENEL KLASMAN 5. Sİ SPORCUMUZ NEZAFET NAY
BAYANLAR BİRİNCİSİ GELEREK ÖDÜL KAZANMIŞLARDIR.
GİRNE KIBET SATRANÇ TURNUVASINDA 2. GELEN ÖĞRENCİMİZ ALİ KARAKUŞ
2016 KKSF HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASI:
TURNUVA İKİNCİSİ EVRİM KANSAL, ÜÇÜNCÜSÜ ÜMİT ANTEL, KÜÇÜKLER BİRİNCİSİ ALİ
KARAKUŞ.
KKSF 2016 YILDIRIM SATRANÇ ŞAMPİYONASINDA SPORCUMUZ ALİ DOĞAN NAY KÜÇÜKLER
KATEGORİSİ BİRİNCİSİ GELMİŞTİR.
ANTALYA'DA TÜRKİYE KÜÇÜKLER TAKIM SATRANÇ TURNUVASI FİNALLERİNDE YARIŞAN
DUMLUPINAR SATRANÇ AKADEMİ TAKIMIMIZ SON MAÇINI 3-1 KAZANARAK 45 TAKIMIN
KATILDIĞI TURNUVADA 20. İLE EŞ PUANLI 8 PUANDA TURNUVAYI TAMAMLAMIŞTIR. YAŞ
ORTALAMASI 9.5 OLAN SPORCULARIMIZ ALİ DOĞAN NAY, ALİ KARAKUŞ, BERK NAY, UTKU
ÜMİTER ve ANTRENÖRÜMÜZ ÇAĞIN KANSAL'I KUTLARIZ.
12 SPORCUMUZLA KATILDIĞIMIZ ALTIN PİYON TURNUVASINDA MİNİKLER KATEGORİSİNDE
BİRİNCİ GELEN EKREM DOĞRUEL, GENÇLER KATEGORİSİNDE EŞ PUANLA KIZLAR
BİRİNCİSİ GÜLAL SARAL , KIZLAR İKİNCİSİ GELEN EMİNE MURUZ.
ELEMELİ SATRANÇ TURNUVASI: ŞAMPİYON AHMET ALŞAN.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2016 Türkiye İş Bankası Satranç
Çocuk Ligi Finalleri Cumartesi günü Girne Pia Bella Hotel'de yapılan
karşılaşmalarla tamamlandı. Karşılaşmalar neticesinde Dumlupınar Satranç
Akademisi şampiyon oldu.
KKSF 2016 Türkiye Satranç Çocuk ligi final yarışmaları; 6 ayrı bölgede
toplam 67 takım arasından finallerde oynamaya hak kazanan 15 spor kulübü ve
ilkokulun satranç takımlarının katılımıyla yapıldı. Toplamda 384 satranç
sporcusu yarıştı.
KULÜBÜMÜZ SPORCULARI BERKE DEMİR ve ÇAĞRI KAÇMAZ ÇORUM'DA TÜRKİYE OKUL
SPORLARI SATRANÇ TURNUVASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMİŞLERDİR.
2016 ÇANAKKALE SATRANÇ TURNUVASI BİRİNCİSİ ALİ KARAKUŞ..
MEB 2016 OKULLAR SATRANÇ TURNUVASI:
MİNİK ERKEKLERDE BİRİNCİ ALİ DOĞAN NAY, İKİNCİ ALİ KARAKUŞ, KÜÇÜK
ERKEKLERDE İKİNCİ ÇAĞRI KAÇMAZ, YILDIZ ERKEKLERDE ÜÇÜNCÜ BERKE DEMİR,
DÖRDÜNCÜ MURAT SERİN, YILDIZ KIZLARDA 2. İLE EŞ PUANLI DÖRDÜNCÜ GELEN İLAYDA
MUK ÖDÜL KAZANMIŞLARDIR..