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“Dumansız Hayat- Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?“ Konulu Panel Cuma Günü KTTB'de

DUMANSIZ ADA PLATFORMU 31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ NEDENİYLE HALKA AÇIK PANEL DÜZENLEYECEK

“Dumansız Hayat- Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?“ Konulu Panel Cuma Günü KTTB'de

DUMANSIZ ADA PLATFORMU 31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ NEDENİYLE HALKA AÇIK PANEL DÜZENLEYECEK

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
“Dumansız Hayat- Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?“ Konulu Panel Cuma Günü KTTB'de

DUMANSIZ ADA PLATFORMU 31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ NEDENİYLE HALKA AÇIK PANEL DÜZENLEYECEK

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yeniden oluşturulan Dumansız Ada Platformu, “31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” nedeniyle “Dumansız Hayat – Sorumluluklarımızın Farkında mıyız?” konulu panel düzenliyor.

Cuma günü saat 17.30’da Tabipler Birliği Konferans Salonu’nda yer alacak panelin halka açık ve ilgi duyan herkesin davetli olduğu belirtildi.

Tabipler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel tütün kullanımının halk sağlığına yarattığı riskler hakkında farkındalık çalışmalarını arttırmayı amaçlıyor.

PANEL PROGRAMI

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Panelde “Tütün kontrol mücadelesinde sivil toplumun sorumluluğu” konulu sunumuyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden Dt. Ayşe Günbay, “Tütün ürünlerindeki zararlı kimyasallar ve insan sağlığı üzerindeki etkileri” konusundaki sunumuyla Patoloji Uzmanı Dr. Sonuç Büyük, “Tütün kontrol mücadelesinde hekimin sorumluluğu” konulu sunumuyla Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Özen Aşut yer alacak.

Sağlık Bakanlığını temsilen Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi de “Tütün kontrol mücadelesinde devletin sorumluluğu” konulu sunumu gerçekleştirecek.

SİGARAYI BIRAKANLAR DA KONUŞACAK

Sunumların ardından tütün ürünü kullanmaktan kurtulan bireylerin konuşması yer alacak.

Panel soru-yanıt bölümüyle sona erecek.

Son Güncelleme: 30.05.2018 14:48
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