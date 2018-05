Dumansız Ada Paltformu'ndan flaş açıklamalar...

Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasının uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini, halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin girişimiyle, 35 sivil toplum örgütü ve 4 üniversitenin desteklediği bir sivil toplum hareketi olan Dumansız Ada Platformu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bildiri yayımladı.

Bildiride, tütün ürünü kullanan bireyleri bırakmaya özendiren politikaların eksikliği, kapalı ortamlarda kullanımı yasaklanan tütün ve türün ürünlerinin sıkı denetimini yapacak yeterli sayıda personel olmamasının etkili sonuç alınamamasında etken olduğu ifade edildi.

Dumansız Ada Platformu bildirisinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bu nedenle denetimlerini sadece merkezlerde değil, diğer bölgelerde de yürütebilecek teşkilatını kurması isteği dile getirildi.

Bildiride, kamusal alanlarda, kamu binalarında, ikram ve eğlence sektöründeki kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanılarak işletme sahipleri ve bireyler tarafından yasanın ihlal edilmekte olduğuna, ikram ve eğlence sektöründe kapalı alanlarda nargile kullanımın popüler hale geldiğine dikkat çekildi.

Tütün ve tütün ürünü tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın, ölüme, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğuna dikkat çekilen bildiride, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıklarının yüzde 12’sinin tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından kaynaklandığı ifade edildi.

Tütün kullanımının küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen Dumansız Ada Platformu bildirisinde, bunlardan 900 bin kadarının tütün ve tütün ürünü içmeyen ancak dumanından pasif olarak etkilenen kişiler olduğu vurgulandı.

Bildiride, her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ettiği, akciğer kanseri ölümlerinin % 71'i, diğer kanserlerden ölümlerin % 20-30'unun tütün kullanımına bağlı olduğu belirtildi.

Bildiride, “Halk sağlığının korunması için ülkemizde bu konuda ulusal stratejilerin oluşturulmasına mutlak surette ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde tütün tüketimine ilişkin veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Tütün kullanımının halk sağlığına yarattığı risklere dikkat çeken farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Dumansız Ada Platformu, tütün tüketimin azaltılması için tütün ürünlerine konan vergilerin artırılmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Mevcut yasadaki eksikliklerin giderilmesi, idarenin denetim yetkilerinin güçlendirilmesi, kullanıcıları bırakmaya teşvik eden destek mekanizmalarının oluşturulması yönündeki çabalara siyasi iradenin sahip çıkması gerektiği vurgulanan bildiride, yönetimlerden yasaların tam ve etkin uygulanması, tütün kullanımından vazgeçmeyi teşvik eden mekanizmaların oluşturulması talep edildi.

Dumansız Ada Platformu’nu destekleyenler:

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği

AKDER (Akçay Kültür ve Sanat Derneği)

Akova Kadınlar Derneği

Biyologlar Derneği

Çevre Mühendisleri Odası

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği

EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği)

Girne Amerikan Üniversitesi

Evrensel Hasta Hakları Derneği

Feminist Öğretmen İnisiyatifi

HASDER (Halk Sanatları Vakfı)

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği

KAYDER (Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı



Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği

Kıbrıs Türk Multibl Skleroz Derneği

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği

Kıbrıs Türk Radyograferler Derneği

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Kıbrıs Yeşilay Derneği

KİKEV (Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı)

KUIR Kıbrıs Derneği

Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu

Lefke Avrupa Üniversitesi

MAGEM (Mağusa Gençlik Merkezi)

Mesarya Kadınları İnisiyatifi

Sivil Toplum Örgütleri Koalisyon Platformu

Temiz Toplum Derneği

Thalassaemia Derneği

Tıp - İş

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği

Yeşil Barış Hareketi