Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104332
ALTIN
187.028
DOLAR
4.4723
STERLİN
5.9438
EURO
5.1992
Öğrenci evinde uyuşturucu
ÖĞRENCİ EVİNDE UYUŞTURUCU
Christian tutuksuz yargılanacak
CHRİSTİAN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Falhan tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Meteoroloji’den Uyarı…
Dikkat yağmurlar geliyor...
banner282

Dumansız Ada Paltformu'ndan flaş açıklamalar...

Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasının  uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini, halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Dumansız Ada Paltformu'ndan flaş açıklamalar...

Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasının  uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini, halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:18
Dumansız Ada Paltformu'ndan flaş açıklamalar...

Dumansız Ada Platformu, tütün ve tütün ürünleri kullanımını caydırıcı kılmayı ve kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını denetlemeyi hedefleyen Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasasının  uygulamada çeşitli sebeplerle etkili sonuç vermediğini, halk sağlığının korunması açısından bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin girişimiyle, 35 sivil toplum örgütü ve 4 üniversitenin  desteklediği bir sivil toplum hareketi olan Dumansız Ada Platformu, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle bildiri yayımladı.
Bildiride, tütün ürünü kullanan bireyleri bırakmaya özendiren politikaların eksikliği, kapalı ortamlarda kullanımı yasaklanan tütün ve türün ürünlerinin  sıkı denetimini yapacak  yeterli sayıda personel olmamasının etkili sonuç alınamamasında etken olduğu ifade edildi.
Dumansız Ada Platformu bildirisinde, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesinin bu nedenle  denetimlerini sadece merkezlerde değil, diğer bölgelerde de yürütebilecek teşkilatını kurması isteği dile getirildi.
Bildiride, kamusal alanlarda, kamu binalarında, ikram ve eğlence sektöründeki kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanılarak işletme sahipleri ve bireyler tarafından yasanın  ihlal edilmekte olduğuna, ikram ve eğlence sektöründe kapalı alanlarda nargile kullanımın  popüler hale geldiğine dikkat çekildi.
Tütün ve tütün ürünü tüketiminin ve sigara dumanına maruz kalmanın, ölüme, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğuna dikkat çekilen bildiride,   Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kalp hastalıklarının yüzde 12’sinin tütün kullanımı ve pasif sigara dumanından kaynaklandığı ifade edildi.
Tütün kullanımının küresel düzeyde her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen Dumansız Ada Platformu bildirisinde, bunlardan 900 bin kadarının  tütün ve tütün ürünü içmeyen ancak dumanından pasif olarak etkilenen kişiler olduğu vurgulandı.
Bildiride,  her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayata veda ettiği, akciğer kanseri ölümlerinin % 71'i, diğer kanserlerden ölümlerin % 20-30'unun  tütün kullanımına bağlı olduğu belirtildi.
Bildiride, “Halk sağlığının korunması için ülkemizde bu konuda ulusal stratejilerin oluşturulmasına mutlak surette ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde tütün tüketimine ilişkin  veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir. Tütün kullanımının halk sağlığına yarattığı risklere dikkat çeken farkındalık çalışmaları artırılmalıdır. Dumansız Ada Platformu, tütün tüketimin azaltılması için tütün ürünlerine konan vergilerin artırılmasını talep etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Mevcut yasadaki eksikliklerin giderilmesi, idarenin denetim yetkilerinin güçlendirilmesi, kullanıcıları bırakmaya teşvik eden destek mekanizmalarının oluşturulması yönündeki çabalara siyasi iradenin sahip çıkması gerektiği vurgulanan bildiride,  yönetimlerden yasaların   tam ve etkin uygulanması, tütün kullanımından vazgeçmeyi teşvik eden mekanizmaların oluşturulması talep edildi.
Dumansız Ada Platformu’nu destekleyenler:
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği
AKDER (Akçay Kültür ve Sanat Derneği)
Akova Kadınlar Derneği
Biyologlar Derneği 
Çevre Mühendisleri Odası
Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği
EMAA (Akdeniz Avrupa Sanat Derneği)
Girne Amerikan Üniversitesi 
Evrensel Hasta Hakları Derneği
Feminist Öğretmen İnisiyatifi
HASDER (Halk Sanatları Vakfı)
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği
KAYDER (Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği)
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı

banner277
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 
Kıbrıs  Türk Diyetisyenler Birliği
Kıbrıs  Türk Eczacılar Birliği
Kıbrıs  Türk Fizyoterapistler Birliği
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği 
Kıbrıs  Türk Multibl Skleroz Derneği
Kıbrıs  Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs  Türk Paramedikler Derneği
Kıbrıs  Türk Radyograferler Derneği
Kıbrıs  Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
Kıbrıs Yeşilay Derneği
KİKEV (Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı)
KUIR Kıbrıs Derneği
Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu
Lefke Avrupa Üniversitesi 
MAGEM (Mağusa Gençlik Merkezi)
Mesarya Kadınları İnisiyatifi
Sivil Toplum Örgütleri Koalisyon Platformu
Temiz Toplum Derneği
Thalassaemia Derneği
Tıp - İş 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği 
Yeşil Barış Hareketi
 

Son Güncelleme: 30.05.2018 14:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi
TDP, 3 yerde Belediye Başkan adayı, 5 bölgede ise meclis üyeliklerine aday gösterdi
"Sağlık Bakanlığı: “Tütün Kalbinizi Kırar”
"Sağlık Bakanlığı: “Tütün Kalbinizi Kırar”
"Karaman: “Değişim İsteyen Girneli 24 Haziran’da Tarihi Bir Karar verecek”
"Karaman: “Değişim İsteyen Girneli 24 Haziran’da Tarihi Bir Karar verecek”
Ubp Milletvekili Tatar: “türk Tarafı, Rum Tarafının Oynamakta Olduğu Oyunu Bozmalı”
Ubp Milletvekili Tatar: “türk Tarafı, Rum Tarafının Oynamakta Olduğu Oyunu Bozmalı”
Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da
Öğretmen Akademisi Giriş Sınavı 7 Temmuz’da
Özyiğit Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası Ve Bağ Tesisi’nin Açılışına Katıldı
Özyiğit Güzelyurt Meslek Lisesi Üretim Serası Ve Bağ Tesisi’nin Açılışına Katıldı
Yağışlı hava devam edecek
Yağışlı hava devam edecek
Bakan Özyiğit Kstü’yü Ziyaret Etti Yetkililerden Bilgi Aldı
Bakan Özyiğit Kstü’yü Ziyaret Etti Yetkililerden Bilgi Aldı
Karavezirler ve Meclis Üyesi Adayları Minareliköy’de Halkla Sohbet Etti,
Karavezirler ve Meclis Üyesi Adayları Minareliköy’de Halkla Sohbet Etti,
DP Lefke İlçe Örgütü, Lefke Belediyesi Seçimlerine Yönelik Stratejilerini Belirledi
DP Lefke İlçe Örgütü, Lefke Belediyesi Seçimlerine Yönelik Stratejilerini Belirledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim