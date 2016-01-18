Dulluk Ve Yetimlik Aylığı Alanlar Dikkat

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden, dulluk ve yetimlik aylığı ile iş kazasından dolayı gelir alanların yoklama bildirgelerinin posta yoluyla gönderilmeye başlandığını ve bildirgelerin en geç 31 Mart’a kadar onaylatılarak daireye iletilmesi gerektiği duyuruldu.



