 Dulluk Ve Yetimlik Aylığı Alanlar Dikkat

Dulluk Ve Yetimlik Aylığı Alanlar DikkatSosyal Sigortalar Dairesi’nden, dulluk ve yetimlik aylığı ile iş kazasından dolayı gelir alanların yoklama bildirgelerinin posta yoluyla gönderilmeye başlandığını ve bildirgelerin en geç 31 Mart’a kadar onaylatılarak daireye iletilmesi gerektiği duyuruldu.
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Kasım Ekmen yayımladığı duyuruda, yoklama bildirgelerinin gerekli evraklarla birlikte ikamet edilen muhtarlıklardan onaylatılarak, en geç 31 Mart’a kadar dairenin ilgili bölge ve büro amirliklerine şahsen ulaştırılması gerektiğini kaydetti. Ekmen, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yaşlılık (emeklilik) aylığı alanların yoklama bildirgesi işlemlerinin ise daha sonra yapılacağını belirtti.
Son Güncelleme: 18.01.2016 10:53