Düğün Dönüşü Kaza Yaptılar

Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde dün akşam saat 23.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Mustafa Bektaş ve beraberindeki 3 kişi Lefkoşa’dan bir düğünden dönerken kaza yaptı. Kaza NZ 932 plakalı aracı süren Mustafa Bektaş’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu oldu. Bektaş Haspolat kavşağına yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çarptı. Olayın ardından Mustafa Bektaş, Paşa Kutuğu ve Hatice Kutuğu kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Zeliha Bektaş’ta yaralıların yanında gitti. Kazanın ardından Mustafa Bektaş’ın 74 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazada yaralananların durumlarının hafif olduğu ve bugün taburcu edilecekleri öğrenildi.