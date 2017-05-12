“düdükçülerle Fırçacıların Barışı” Mayıs Boyunca Salı Ve Cumartesi Arabahmet Kültür Evi’nde...

Baraka Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği, Aziz Nesin’in “Düdükçülerle Fırçacıların Barışı” adlı eseri, Mayıs ayı boyunca her Salı ve Cumartesi saat 20.00′de Arabahmet Kültür Evi’nde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Baraka Tiyatro Ekibi’nin sahnelediği, Aziz Nesin’in “Düdükçülerle Fırçacıların Barışı” adlı eseri, Mayıs ayı boyunca her Salı ve Cumartesi saat 20.00′de Arabahmet Kültür Evi’nde izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Baraka Kültür Evi’nden yapılan açıklamaya göre oyunda, Övreke ile Limia isimli iki düşman ülke birbirine savaş açmak isterken, barış ticaretiyle geçinen Zolpon isimli ülke ise onların arasını bulmaya çalışıyor.

Açıklamada, oyun için 0 542 888 65 76 telefon numarasından rezervasyon yaptırılabileceği veya oyun günü kapıdan, ayrıca Khora Kitap cafelerden bilet temin edilebileceği belirtildi.

(SEL)