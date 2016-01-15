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Dudley: Ekonominin Bu Yıl Da Yüzde 2’nin Biraz Üstünde Büyümesi En Muhtemel Senaryo

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Amerikan ekonomisinin gücünü korumaya devam ettiğini belirterek, “Olumlu ve olumsuz faktörleri bir araya getirdiğimizde, ekonominin bu yıl da yüzde 2’inin biraz üstünde büyümesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor” dedi.

Dudley: Ekonominin Bu Yıl Da Yüzde 2’nin Biraz Üstünde Büyümesi En Muhtemel Senaryo

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Amerikan ekonomisinin gücünü korumaya devam ettiğini belirterek, “Olumlu ve olumsuz faktörleri bir araya getirdiğimizde, ekonominin bu yıl da yüzde 2’inin biraz üstünde büyümesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor” dedi.

15 Ocak 2016 Cuma 18:01
Dudley: Ekonominin Bu Yıl Da Yüzde 2’nin Biraz Üstünde Büyümesi En Muhtemel Senaryo
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 “BAŞKA BİR DEYİŞLE, EKONOMİNİN İŞSİZLİK ORANINI DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEK VE İŞ GÜCÜ KAYNAKLARININ TAM ANLAMIYLA KULLANILMASINI SAĞLAYACAK YETERLİ GÜCÜ GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUM”

Washington, 15 Ocak 16 (.): ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi Başkanı William Dudley, Amerikan ekonomisinin gücünü korumaya devam ettiğini belirterek, “Olumlu ve olumsuz faktörleri bir araya getirdiğimizde, ekonominin bu yıl da yüzde 2’inin biraz üstünde büyümesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor” dedi.

New Jersey eyaletinin Somerset kentinde düzenlenen bir programa katılan Dudley, konuşmasında ABD ekonomisi ve faiz politikasını değerlendirdi.

Dudley, ülke ekonomisinin Fed’in yaklaşık 10 yıl aradan sonra faiz artışına başladığı aralık ayından bu yana kayda değer bir değişim göstermediğini dile getirirken, büyümenin 2016 boyunca uzun vadeli trendlerin üstünde kalacağı öngörüsünde bulundu.

“Başka bir deyişle, ekonominin işsizlik oranını daha da aşağı çekecek ve iş gücü kaynaklarının tam anlamıyla kullanılmasını sağlayacak yeterli gücü göstermesini bekliyorum” diyen Dudley, çekirdek enflasyonun uzun süredir istikrarlı bir seyir izlemesini de olumlu bulduğunu ifade etti.

Dudley, ayrıca tüketici harcamaları ve konut sektörünün iyileşmeye devam ettiğini vurgularken, düşük petrol fiyatları ve güçlü dolardan olumsuz etkilenen enerji ve sanayi sektörlerindeki zayıflığın ise bu yıl da sürebileceğini kaydetti.

"GELİŞEN ÜLKELER RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Öte yandan, başta gelişen ülkeler olmak üzere uluslararası ekonomik gelişmelerin ABD için risk teşkil ettiğini vurgulayan Dudley, “Olumlu ve olumsuz faktörleri bir araya getirdiğimizde, ekonominin bu yıl da yüzde 2’inin biraz üstünde büyümesi en muhtemel senaryo olarak görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte, Fed’in ilk faiz artışının pürüzsüz şekilde gerçekleştirildiği görüşünü paylaşan Dudley, piyasaların tepkisinin de sınırlı kaldığını anlattı.

Dudley, bu noktada, “Politika araçlarımızın bu kadar iyi işlemesinden çok memnunuz” görüşünü paylaştı.

"FARKLI BEKLENTİLER SORUN OLUŞTURMAZ"

Fed’in 2016’daki politika kararlarının verilere dayanmaya devam edeceğini vurgulayan New York Fed Başkanı Dudley, Fed yetkilileri ve piyasa aktörleri arasındaki beklentilerin teknik nedenlerden ötürü farklılık gösterdiğini ancak bunun bir sorun oluşturmayacağını sözlerine ekledi.

Fed üyeleri, aralık toplantısıyla açıklanan projeksiyonlara göre, politika faizinin bu yıl sonu itibarıyla yüzde 1,5'e kadar çıkmasını bekliyor. Bu oran, her biri yüzde 0,25'lik dört artışa işaret ediyor. Öte yandan, ABD'deki tahvil traderleri, Fed’in bu yıl en fazla iki faiz artışı yapabileceğini öngörüyor.

(AA/ID/ÖK)

Son Güncelleme: 15.01.2016 20:17
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