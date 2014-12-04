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Düç’ten Arazi Kiralayanların 20 Ocak’a Kadar Kira Bedellerini Ödemesi İstendi

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden (DÜÇ) arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerini en geç 20 Ocak’a kadar ödemeleri ve kira mukavelesi imzalamaları gerektiği duyuruldu.

Düç’ten Arazi Kiralayanların 20 Ocak’a Kadar Kira Bedellerini Ödemesi İstendi

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden (DÜÇ) arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerini en geç 20 Ocak’a kadar ödemeleri ve kira mukavelesi imzalamaları gerektiği duyuruldu.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:45
Düç’ten Arazi Kiralayanların 20 Ocak’a Kadar Kira Bedellerini Ödemesi İstendi
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Devlet Üretme Çiftlikleri’nden (DÜÇ) arazi kiralayan üreticilerin kira bedellerini en geç 20 Ocak’a kadar ödemeleri ve kira mukavelesi imzalamaları gerektiği duyuruldu.

Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na bağlı DÜÇ’ten yapılan açıklamada “2014-2015 Ekim dönemi için Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yıllık olarak tarımsal arazi kiralayan çiftçilerimizin en geç 20 Ocak 2015 tarihine kadar Çömlekçi Çiftliği’nden alacakları yer tespit belgesi ve istenen diğer belgelerle merkez dairemize gelip, daire ile kira mukavelesi imzalamaları ve kira bedellerini ödemeleri gerekmektedir” denildi.

Açıklamada, kira mukavelesi olmayan üreticilerin devletin saptayacağı Doğrudan Gelir Desteği’nden yararlandırılmayacağı, ayrıca kira bedelini ödemeden arazilerde ekim yapan üreticiler hakkında yasal işlem yapılacağı da bildirildi.

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Düç’ten Arazi Kiralayanların 20 Ocak’a Kadar Kira Bedellerini Ödemesi İstendiKıbrıs Manşet
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