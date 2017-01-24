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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Düç, 17 Baş Kasaplık Tosun Ve 6 Baş Kasaplık İneği İhaleyle Satacak

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü, 17 baş kasaplık tosun ve 6 baş kasaplık ineği, ihale usulü satışa çıkaracak.

Düç, 17 Baş Kasaplık Tosun Ve 6 Baş Kasaplık İneği İhaleyle Satacak
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 (.): Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Dairesi Müdürlüğü, 17 baş kasaplık tosun ve 6 baş kasaplık ineği, ihale usulü satışa çıkaracak.

Devlet Üretme Çiftlikleri’nden yapılan yazılı açıklamada, ihale ile satışı yapılacak hayvanlar için tekliflerin, 26 Ocak’tan 31 Ocak saat 11.00’e kadar Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Şehit Teğmen Doğuş Uran Çiftliği'nde bulunan teklif kutusuna atılabileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, değerlendirme sonucunda ihaleyi kazanan şahıs veya şahıslar, ihalenin sona erdiği tarihi izleyen 7 Şubat’a kadar mesai günleri, mesai bitimine kadar satın aldığı hayvanları teslim almak zorunda olacak.

Belirtilen tarihte hayvanları teslim almayanlar, bu tarihi izleyen her geçen gün hayvanların bakım ve beslenme masrafı olarak 350 TL tutarındaki masrafı Müdürlüğe ödeyecek.

Günlük masraf tutarı ödenerek bakımı yapılacak hayvanların teslim alınma süresi 10 Şubat mesai bitimine kadar uzatılabilecek.

Süre sonunda hayvanların teslim alınmaması durumunda ihaleyi alan şahıs veya şahısların ihaleyle ilgili hiçbir bağlantısı kalmayacak ve değerlendirme yeniden yapılacak.

Açıklamaya göre hayvan satışları kapalı zarf yöntemi ve canlı ağırlık üzerinden gerçekleştirilecek. Teklifler KDV’siz olarak verilecek ve ödemeler de nakit (peşin) veya banka teminatlı çekle yapılacak.

Devlet Üretme Çiftlikleri Müdürlüğü, herhangi bir teklifi kabul etme zorunluluğu olmadığını da kaydetti.

(TUĞ/ŞEB)

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