DÜÇ KASAPLIK HAYVAN SATIŞI YAPACAK

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacak.





DÜÇ KASAPLIK HAYVAN SATIŞ I YAPACAK

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacak.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 15 tosun, 70 oğlak, 6 inek ve 50 kuzu satılacak.

11 Ocak’ta satışa sunulacak inekler Çömlekçi Çiftliği’nde; tosun, kuzu ve oğlaklar Şehit Teğmen Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’nde görülebilecek.

Teklifler en geç saat 11 Ocak saat 11.00’e kadar Şehit Doğuş Uran (MARGO) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılacak ve geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

Hayvanlar kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacak ve teklifler KDV’siz verilecek.

Ödemenin peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı satışlarda idarenin herhangi bir teklifi kabul etme zorunluluğu bulunmayacak.

Kasaplık hayvan satışı ile ilgili 0533 840 69 56 ve/veya 0533 853 58 32 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.