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Dr.fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber, Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik yapmış, birlikte mücadele etmiş&nbsp; değerli bir lider olduğunu belirtti.

Dr.fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber, Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik yapmış, birlikte mücadele etmiş&nbsp; değerli bir lider olduğunu belirtti.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:22
Dr.fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü
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SİBER: “YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINMAK İSTENEN TOPLUMUNA ÖNDERLİK YAPMIŞ, BİRLİKTE MÜCADELE ETMİŞ  DEĞERLİ BİR LİDER”

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber, Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik yapmış, birlikte mücadele etmiş  değerli bir lider olduğunu belirtti.

Sibel Siber, halkı tarafından çok sevilen toplum lideri Dr. Küçük’e yaraşır bir müzenin hayata geçmesi çalışmalarının sonuna gelindiğini de bildirdi.

Siber, Özgürlük ve Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Sibel Siber, Dr. Fazıl Küçük’ün, bir taraftan hekimlik mesleğini sürdürürken, bir taraftan da yaşam hakkı elinden alınmak istenen toplumuna önderlik yapmış, birlikte mücadele etmiş  değerli bir lider olduğunu belirtti.

Siber, “O, kendi kimliği ile kendi ülkesinde var olma mücadelesi veren halkının yanında olmuş, hiçbir olumsuzluk karşısında yılmamış, moral vermiş, başarma umudunu hep yüksek tutmuştur” dedi.

Dr. Küçük’ün yaşamının, halkının özgürlük mücadelesiyle özdeşleştiğine işaret eden Siber, “Onu aramızdan ayrılışının 32. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadesini kullandı.

Siber, şöyle devam etti:

“Halkı tarafından çok sevilen toplum lideri Dr. Küçük’e yaraşır bir müzenin hayata geçmesi çalışmalarımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz.  Dr. Fazıl Küçük Müzesi,  liderimizin yaşamını  ve   mücadele yıllarının yaşanmışlıklarını sergileyerek, toplum belleğine ve  gelecek kuşaklara katkı yapacaktır.”

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