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11 Temmuz 2017 Salı 10:34

Dramaturg-oyun Yazarı Sevil Emirzade, Kıbatek’in 42. Uluslararası Edebiyat Ve Kültür Şöleni’ne Katıldı

Dramaturg-Oyun Yazarı Sevil Emirzade, Kıbrıs-Balkanlar-Türk Edebiyatları Kurumu’nun (KIBATEK) Ortahisar/Nevşehir’de düzenlediği 42. Uluslararası Edebiyat ve Kültür Şöleni’ne katıldı.

Dramaturg-oyun Yazarı Sevil Emirzade, Kıbatek'in 42. Uluslararası Edebiyat Ve Kültür Şöleni'ne Katıldı
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Lefkoşa, 11 Temmuz 17 : Dramaturg-Oyun Yazarı Sevil Emirzade, Kıbrıs-Balkanlar-Türk Edebiyatları Kurumu’nun (KIBATEK) Ortahisar/Nevşehir’de düzenlediği 42. Uluslararası Edebiyat ve Kültür Şöleni’ne katıldı.

Ortahisar Belediyesi ile, merkezi İzmir’de bulunan KIBATEK Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen şölene, onur konuğu ülke olan İtalya’dan Birindisi  Fahri Konsolosu ve Türk Ticaret Odası Başkanı Pınar Bolognini, Crispiano Belediye Başkanı Vito Egidio Ippolito, İtalya’nın Türkiye Fahri Konsolosu Veli Tören,  Moldova-Gagauz Meclisi Milletvekili Ivanna Kol, Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu; 16 ülkeden yaklaşık 30 şair, yazar, çevirmen ve akademisyen davet edildi.  Sanatçılar arasında KKTC’den Dramaturg-Oyun Yazarı Sevil Emirzade de yer aldı.

Sanatçı Sevil Emirzade konuya ilişkin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Gönüllü bir akademi” gibi amatör bir ruhla Türk Dünyası Edebiyatı’na yıllardır emek veren KIBATEK-İzmir, halen 47 ülkeyle kültürel köprüler kurmayı başarmıştır.  Türkçe’nin diğer dünya dilleriyle işbirliği içinde uluslararası projeler gerçekleştirmektedir.

Savaşların çoğu yerde sürmekte olduğu günümüzde çeşitli milletlerin sanatçılarının buluşma ve tanışma olanağı bulduğu bu Edebiyat ve Kültür Şöleni’nde Bilimsel Toplantı, Şiir programları, Semah Gösterimi, Müzik Dinletileri, Şehrin tarihi ve turistik bölgelerini tanıma gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

Emirzade şiir programlarında bir yıl önce kaybettiğimiz şair/felsefe öğretmeni Filiz Naldöven’in şiirlerini seslendirmiş, bilimsel toplantıda “Kıbrıs’ta Anadil-Türkçenin Korunup Yaşatılmasında Kadının Rolü” konulu bir bildiri sunmuş;  yazmış olduğu belgesel oyun kitaplarını imzalamış; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nın çeşitli dillerde hazırladığı ülkemizi tanıtıcı kitap-broşürü de çeşitli ülke yazarlarına dağıtmıştır. Ayrıca Emirzade, ülkemiz seramik sanatçılarından Semral Öztan’ın eserleri olan seramik plaketleri, büyük bir özveriyle bu şöleni hazırlayan Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç’le, KIBATEK Genel Başkanı Dr. Mevlüt Kaplan’a sunmuştur.

Temelinde edebiyat-sanat-kültür alışverişi olan KIBATEK, 19 yıldır bu amaçlar doğrultusunda istikrarlı adımlarla ilerlerken, haliyle çeşitli açılımlara da yol açmakta… Kurum için bu 42. Şölenin ayrı bir bir değer taşıdığı görülmektedir. Sanatın/sanatçının arayışı olan ‘daha başkayı arayıp daha güzele dönüştürme çerçevesinde bu yıl daha geniş ufuk çizgisiyle “kardeş belediye”ciliğe önayak olunmuştur. Gelecekte meyvelerinin toplanılacağına inanılan bu misyon, İtalya’nın turistik şehirlerinden Crispiano ile, şölenin yer aldığı Ortahisar belediyeleri arasında bir girişim gerçekleştirilmiştir.  Crispiano Belediye Başkanı Vito Egidio Ippolito ile Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç bu konuda bir ön anlaşma imzalamış, Ippolito’ya Ortahisar beldesinin sembolik anahtarı sunulmuştur.  Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya şehirleri arasında “Kardeş Belediyecilik” projesinin başlatılmasıyla, dünya barışına KIBATEK ve tüm emeği geçenlerin değerli bir ivme kazandırdıkları düşünülmektedir.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

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