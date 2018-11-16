Dr. Salih Miroğlu Anısına Futbol Maçları Yapılıyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Gençlik Kolları, merhum Dr. Salih Miroğlu anısına futbol maçları organize etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, maçlar 18 Kasım Pazar günü saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği Spor Kulubü takımlarından u15 genç erkekler ve amatör kadın takımları dostluk maçı yapacak.

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçesi Gençlik Kolları, Dr. Salih Miroğlu anı maçlarına tüm halkı davet etti.

(EMR/ ŞEB)