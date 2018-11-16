banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93616
ALTIN
209.947
DOLAR
5.3413
STERLİN
6.8656
EURO
6.0898
Mağusa limanında 12 kaçak göçmen tespit edildi, şoför tutuklandı
MAĞUSA LİMANINDA 12 KAÇAK GÖÇMEN
Terkan 3 gün daha tutuklu kalacak
Terkan 3 gün daha tutuklu...
Apo sloganına tutuklama
Apo sloganına tutuklama
Taner 5 ay hapis yatacak
Taner 5 ay hapis yatacak
banner282

Dr. Salih Miroğlu Anısına Futbol Maçları Yapılıyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Gençlik Kolları, merhum Dr. Salih Miroğlu anısına futbol maçları organize etti.

Dr. Salih Miroğlu Anısına Futbol Maçları Yapılıyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Gençlik Kolları, merhum Dr. Salih Miroğlu anısına futbol maçları organize etti.

16 Kasım 2018 Cuma 14:18
Dr. Salih Miroğlu Anısına Futbol Maçları Yapılıyor

Lefkoşa, 16 Kasım 18 : Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne İlçesi Gençlik Kolları, merhum Dr. Salih Miroğlu anısına futbol maçları organize etti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, maçlar 18 Kasım Pazar günü saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Türk Ocağı Limasol ve Doğan Türk Birliği Spor Kulubü takımlarından u15 genç erkekler ve amatör kadın takımları dostluk maçı yapacak.

Ulusal Birlik Partisi Girne İlçesi Gençlik Kolları, Dr. Salih Miroğlu anı maçlarına tüm halkı davet etti.

(EMR/ ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK’sı belli oldu
UBP MYK’sı belli oldu
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı...başbakanlık Bütçesi Komitede Onaylandı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Haspolat-Taşkent kavşağı batısındaki iptal edilen yaya geçidi konusunda açıklama yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kttb Antibiyotik Kullanımı Konusunda Büyük Sorunlar Bulunduğu Uyarısı Yaptı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kalkanlı Yaşam Evi için bağış hesabı açıldı
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
Kttb 18 Kasım’da Fidan Dikim Etkinliği Düzenleyecek
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi
LAÜ ev sahipliğinde Lefke Kadınlar Konseyi yemeği düzenlendi
Kamu-sen’den “kadına Yönelik Şiddeti Önleme” Ve “çocuk İstismarının Etkileri” Konferansları
Kamu-sen’den “kadına Yönelik Şiddeti Önleme” Ve “çocuk İstismarının Etkileri” Konferansları
Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”
Akıncı: “Güzel bir geleceği din, dil, renk, ırk farkı gözetmeksizin kurabilmeliyiz”
Denktaş: “karar ivedi ve zaruri”
Denktaş: “karar ivedi ve zaruri”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim