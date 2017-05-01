Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Dr. Hande Erol’un “Lider Rauf Denktaş ve Kıbrıs”’ adlı kitabı çıktı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la yapılan son akademik röportajı da içeren kitapta, Tuğrul Türkeş, Ömer Çelik, İnal Batu, Mümtaz Soysal, Onur Öymen, Osman Korutürk gibi birçok isimle yapılan röportajlar da yer alıyor.

Dr. Hande Erol açıklamasında, Rauf Raif Denktaş’ın, 20. yüzyıl siyasi tarihine Kıbrıs davasında üstlendiği rol ile damgasını vurmuş bir lider olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bu çalışmadaki amacım; her ne kadar Rauf Denktaş’ın özellikle dış politika alanındaki düşünceleri, konuşmaları ve eylemlerinden yola çıkarak liderlik özelliklerini ele almak olsa da, Kıbrıs sorununu ve sorunun ortaya çıkışını anlatmadan, Denktaş’ı anlatmak mümkün olmadı. Çünkü hem yapılan okumalardan hem de Denktaş’ı tanıyan kişilerle yapılan mülakatlardan sonra ortaya çıkan sonuç; Denktaş’ın Kıbrıs, Kıbrıs’ın Denktaş demek olduğuydu. Bu durumu Denktaş’ın aktif siyasetten ayrılmasından sonra Kıbrıs’ın her iki tarafında muhalefetiyle iktidarlarıyla siyaset insanlarının yaşadıkları derin boşluktan da anlamak mümkündür.”

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