Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2017 Pazartesi 17:46

Dr. Hande Erol’un ’’lider Rauf Denktaş Ve Kıbrıs’’ Adlı Kitabı Çıktı

Dr. Hande Erol’un “Lider Rauf Denktaş ve Kıbrıs”’ adlı kitabı çıktı.

Dr. Hande Erol'un ''lider Rauf Denktaş Ve Kıbrıs'' Adlı Kitabı Çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Dr. Hande Erol’un “Lider Rauf Denktaş ve Kıbrıs”’ adlı kitabı çıktı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la yapılan son akademik röportajı da içeren kitapta, Tuğrul Türkeş, Ömer Çelik, İnal Batu, Mümtaz Soysal, Onur Öymen, Osman Korutürk gibi birçok isimle yapılan röportajlar da yer alıyor.
Dr. Hande Erol açıklamasında, Rauf Raif Denktaş’ın, 20. yüzyıl siyasi tarihine Kıbrıs davasında üstlendiği rol ile damgasını vurmuş bir lider olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Bu çalışmadaki amacım; her ne kadar Rauf Denktaş’ın özellikle dış politika alanındaki düşünceleri, konuşmaları ve eylemlerinden yola çıkarak liderlik özelliklerini ele almak olsa da, Kıbrıs sorununu ve sorunun ortaya çıkışını anlatmadan, Denktaş’ı anlatmak mümkün olmadı. Çünkü hem yapılan okumalardan hem de Denktaş’ı tanıyan kişilerle yapılan mülakatlardan sonra ortaya çıkan sonuç; Denktaş’ın Kıbrıs, Kıbrıs’ın Denktaş demek olduğuydu. Bu durumu Denktaş’ın aktif siyasetten ayrılmasından sonra Kıbrıs’ın her iki tarafında muhalefetiyle iktidarlarıyla siyaset insanlarının yaşadıkları derin boşluktan da anlamak mümkündür.”

(SEL) FOTOĞRAFLI

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“‘TMT Mücahitleri’ Adı Altında Yapılan Açıklama ile Hiçbir İlgimiz Yok “‘TMT Mücahitleri’ Adı Altında Yapılan Açıklama...
Öğrenciler Okullara Taşınmayacak Öğrenciler Okullara Taşınmayacak
Toza Karşı Hassasiyeti Olanlar Dikkat! Toza Karşı Hassasiyeti Olanlar Dikkat!
DR. MEİNEL'E; GAÜ MOLDOVA KAMPÜSÜ'NDE ONURSAL DOKTORA VERİLECEK DR. MEİNEL'E; GAÜ MOLDOVA KAMPÜSÜ'NDE...
Kar-iş: “yarınki Eylemden Sonuç Çıkmazsa Tüm Özel Okulların Öğrenci Taşımacılığı Ve Sivil Yolcu Taşımacılığı Da Tamamen Duracak” Kar-iş: “yarınki Eylemden Sonuç Çıkmazsa Tüm...
Yağmur Geliyor Yağmur Geliyor
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

“‘TMT Mücahitleri’ Adı Altında Yapılan...
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, bugün bir gazetede “TMT MÜCAHİTLERİ” adı altında yapılan açıklama...

Haberi Oku