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13 Mayıs 2017 Cumartesi 06:19

Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nda İlk Gece Maçı Bugün Oynandı

Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun&nbsp; aydınlatma ve çevre projesi tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte stadyum ilk gece maçında Yalova ile Türk ocağı arasındaki&nbsp; Koopbank Kıbrıs Kupası Finali’ne ev sahipliği yaptı.&nbsp; Böylece Dr. Fazıl Küçük Stadyumu KKTC’de&nbsp;&nbsp; gece maçı yapılan dördüncü stat oldu. Başbakan Hüseyin&nbsp; Özgürgün,&nbsp; maç öncesi aydınlatma ve çevre projesinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı, ardından kupa maçı finalini izledi

Dr. Fazıl Küçük Stadyumu'nda İlk Gece Maçı Bugün Oynandı
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MAÇI BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN DE İZLEDİ

Gazimağusa, 12 Mayıs 17 (.): Gazimağusa’daki Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun  aydınlatma ve çevre projesi tamamlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte stadyum ilk gece maçında Yalova ile Türk ocağı arasındaki  Koopbank Kıbrıs Kupası Finali’ne ev sahipliği yaptı.  Böylece Dr. Fazıl Küçük Stadyumu KKTC’de   gece maçı yapılan dördüncü stat oldu.

Başbakan Hüseyin  Özgürgün,  maç öncesi aydınlatma ve çevre projesinin tamamlanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı, ardından kupa maçı finalini izledi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün,  törende yaptığı konuşmada,  çok kısa sürede  Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nun  çağdaş bir şekle getirilerek  Kıbrıs Türk futbolunun hizmetine kazandırıldığını ifade etti.

Başbakan Özgürgün,  stadyumun Kıbrıs Türk halkının liderinin adına yakışır hale getirildiğini belirterek, kupa finalinde her iki takıma da başarılar diledi.

SERTOĞLU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu da,  Hüseyin Özgürgün’ün başbakanlığında hükümetin 13 ay gibi bir sürede  Kıbrıs Türk sporu ve futboluna büyük yatırımlar yaptığını  kaydetti.

Stadın aydınlatılması projesinde  emeği geçen herkese teşekkür eden Sertoğlu,  Başbakan’ın sporda başlattığı  yatırımın sürerek, tüm statların çağdaş görünüme kazandırılması  temennisinde bulundu.

KÜÇÜK

Küçük ailesi adına konuşan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük de,  stadyumun liderin adına yaraşır çağdaş bir hale getirildiğini belirterek, emeği geçenlere minnettarlığını bildirdi.

Mehmet Küçük,  Dr. Fazıl Küçük’ün de spora büyük önem verdiğini, kısıtlı bütçelerle dahi gençlerin spor tesislerinden yararlanmasına büyük özen gösterdiğin, eski sporculardan olan Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün de spora sevgisini  çağdaş tesisler ile ortaya koyduğunu kaydetti.

Mehmet Küçük, stadyuma 30 yıl önce Dr.Fazıl Küçük’ün ismini verilmesini sağlayanlara da teşekkür etti.

(YIL/GUR) FOTOĞRAFLI
Haber ve fotoğraf : Yılmaz Yakar

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