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03 Şubat 2017 Cuma 08:21

Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde, pazartesi günü anılıyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu 37'nci Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
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NALBANTOĞLU İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00’DE MEZARI BAŞINDA TÖREN DÜZENLENECEK

Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 37’nci yıl dönümünde, pazartesi günü anılıyor.

Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından, eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Nalbantoğlu’nun anılacağı tören, 6 Şubat Pazartesi günü saat 11.00’de Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenecek.

Nalbantoğlu ailesinin yaptığı açıklamada, 37 yıl önce Meclis komitesi toplantısında yaşanan şiddetli bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki Burhan Nalbantoğlu’nun tedavi için uçakla Ankara’ya götürüldüğü, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ülkenin onun adını taşıyan, merkezi ve en büyük hastanesi olan “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi”nin tüm karşı çıkışlara karşın, onun ısrarlı takibi, vizyon ve öngörüsüyle ortaya çıktığı ve hastanenin yapılışında bizzat çalıştığı da belirtildi.

(GÜL/SEL) FOTOĞRAFLI

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