Dr. Yurdagül Atun, Almanya, Würzburg Üniversitesinde KKTC’yi temsil etti

Dr. Yurdagül Atun, Almanya/Würzburg Julius Maximilians Üniversitesi'nde 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan III. Uluslararası Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu'na Kıbrıs İlim Üniversitesi adına katıldı. Atun, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni temsilen “Almanya’da Uyum - Entegrasyon Tartışmaları ve KKTC’de yaşayan Türkiyelilerin entegrasyon tartışmaları“ başlıklı bildirisini sundu. Almanya’daki Türklerin entegrasyon çalışmaları ve uyum süreçleriyle ilgili konuşma yapan Atun, dili, dini aynı ülkelerde de entegrasyon sorunlarının göze çarptığını belirterek, KKTC’deki göç olgusunun toplumda yarattığı huzursuzluğu vurguladı. Konuyu güncel örneklerle destekleyen Dr. Yurdagül Atun, Almanya-KKTC karşılaştırmalı çalışmasında, göç ve entegrasyon sorununun sadece farklı din ve kültüre ait toplumlar arasında yaşanmadığına dikkat çekti.

Yurdagül Atun kimdir?

Lisans eğitimini gazetecilik bölümünde alan Yurdagül Atun, yüksek lisansını Radyo-Tv-Sinema, doktora eğitimini ise Medya Yöneticiliği dalında tamamlamıştır. Uzun yıllardır çeşitli basın kuruluşlarında muhabir, köşe yazarı, haber ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulunan ve bugün Türkiye başta olmak üzere İngiltere, Amerika gibi birçok ülkede haber ve köşe yazıları yayımlanan Atun, Dış Basın Birliği, üyesi, Türk Dünyası Gazeteciler Birliği kurucu üyesi olup, sarı basın kartı sahibidir.