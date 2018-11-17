Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, dünyanın en prestijli genetik toplantısında ödül aldı

Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, Amerikan İnsan Genetiği Topluluğu’nun (The American Society of Human Genetics - ASHG) Ekim ayında San Diego, Kaliforniya’da gerçekleştirilen 68. Yıllık Kongre’sinde, 2018 Charles J. Epstein Ödülleri İnsan Genetik Araştırmalarında Mükemmellik dalında yarı finale kalma ödülünü aldı. Dr. Rahmioğlu Ramiz’in, Uluslararası Endometriosis Genetik Konsorsiyumu adına yaptığı ödüllü çalışma kapsamında, 20 bin endometriosis vakası ile 482 bin sağlıklı kadının gen haritalarının karşılaştırılması sonucunda, endometriosis yatkınlığına ilişkin 20 genetik mutasyon keşfedildi.

Dünyanın en prestijli genetik toplantısında verilen ödüllü çalışmaya ilişkin Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz şu bilgileri verdi: “Dünyada 22 farklı merkezden toplanan verilerle oluşturulan 20 bin endometriosis vakası ve 482 bin sağlıklı kadının gen haritalarındaki farklılıkların karşılaştırılmasında ortaya çıkan, bu hastalığa kadınları daha yatkın yapan kalıtsal faktörlerin araştırılması üzerine olan çalışmada, 20 genetik mutasyon keşfedildi. Endometriosis, adet döneminde pelvik (alt karın) bölgede oluşan ağrılarla, bazen ise cinsel ilişki sırasındaki ağrılarla, kronik pelvik ağrı, ağrılı tuvalete çıkma veya gebe kalma güçlüğü gibi semptomlarla kendini belli eden bir hastalıktır. Bu çalışmada, endometriosis hastalığına yatkınlık yaratan kalıtsal faktörlerin, bu hastaları başka kronik ağrı hastalıklarına (örneğin migren) da daha yatkın hale getirdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, endometriosis yatkınlığı olan kadınların rahim miyom oluşumlarına da yatkın olduğu keşfedilmiştir”.

Aynı zamanda Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAD) Başkanlığı görevini de yürüten Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz, 2018 yılının Ocak ayında veri toplanmasına başlanmış olan Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırması (KISAA) kapsamında su ana kadar 3000 kadının söz konusu çalışmaya katıldığını belirtti. Sivil toplum ayağını Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin oluşturduğu araştırma projesi, Oxford üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin proje araştırma görevlileri her gün farklı bölgelerdeki iş yerleri, kurumlar ve konutları ziyaret ederek projeye gönüllü olarak katılmak isteyen 18-55 yas aralığındaki kadınları çalışma hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Araştırmanın veri toplama aşamasının 2020 yılı Ocak ayında tamamlanması ve toplamda 8 bin kadının sağlık profilinin çıkarılması hedefleniyor. Söz konusu araştırma ile ilgili daha fazla bilgi için 0548 860 1483 numaralı telefon aranabilir veya www.kisaainisiyatifi.com adresi ziyaret edilebilir. Aynı zamanda 18-55 yaş aralığında olup çalışmaya katılmak isteyen kadınların anket.kisad.org adresinden anonim bir şekilde çalışma anketini doldurabileceği belirtildi.